"HeidiFest" dieses Jahr bei RTL: Nur 25 Minuten im linearen Fernsehen

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Im letzten Jahr feierte noch ProSieben das HeidiFest, dieses Jahr macht RTL die Party  aber nur kurz im Fernsehen (Bild: Joyn / Daniel Graf)

Heidi Klums "HeidiFest" läuft am 17. September nur in Auszügen im linearen TV. RTL zeigt die Wiesn-Party aus dem Münchner Hofbräuhaus ab 20:15 Uhr rund 25 Minuten lang, danach wechselt der Sender zum Fußball. Wer mehr sehen will, muss den Streamingdienst einschalten. Ab 20:40 Uhr überträgt RTL+ das Fest mit prominenten Gästen und musikalischen Auftritten in voller Länge.



Sender spricht von bewusstem Zusammenspiel



Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news erklärt RTL Deutschland, der komplette Abend stehe durchaus im Zeichen des "HeidiFest". Den Anfang macht um 18:30 Uhr ein "Exclusiv"-Spezial, das live aus München sendet. Eine Viertelstunde später startet auf RTL+ ein Live-Countdown mit Einblicken vom roten Teppich.



Um 20:15 Uhr heiße es dann "Vorglühen mit Heidi", so der Sender, bevor es ausschließlich auf der Streamingplattform weitergeht. "Damit zeigen wir das komplette 'HeidiFest' und setzen ganz bewusst auf das starke Zusammenspiel von RTL und RTL+", heißt es aus Köln.



Übrigens: Man muss kein teures RTL+-Abo bestellen, um Heidi zu sehen: Gegenüber "DigitalFernsehen" teilte RTL mit, dass das "HeidiFest" kostenfrei für alle auf RTL+ zum Streaming zur Verfügung stehen wird.

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Europa League vor Schlagerparty

Der TV-Sender hingegen steigt um 20:40 Uhr in die Vorberichterstattung zur UEFA Europa League ein, angepfiffen wird um 21:00 Uhr. Welche Partie im Free-TV läuft, steht bislang noch nicht fest. Als deutsche Teams sind Bayer 04 Leverkusen und die TSG 1899 Hoffenheim in der Liga dabei.





Der Sender selbst spricht davon, an diesem Donnerstag zwei starke Welten zu verbinden: "große Unterhaltung rund um Heidi Klum und internationalen Spitzenfußball".

Von ProSieben zu RTL

Seine Premiere feierte das "HeidiFest" im vergangenen Jahr bei ProSieben. Ein Quotenselbstläufer war das Format dort aber nicht. Die Neuauflage solle "größer, lauter" werden und mit allem aufwarten, "was ein echtes Fernsehereignis ausmacht", erklärte Inga Leschek, die Chief-Content-Officerin bei RTL Deutschland. (spot/cw)