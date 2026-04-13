400 Jahre Reeperbahn: "NDR Talk Show" feiert die "sündigste Meile" mit Lilo Wanders

Heute, 14:51h 3 Min.

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Die Hamburger Reeperbahn feiert ihren 400. Geburtstag, und der NDR widmet dem Anlass eine eigene Sendung. Wie der Sender mitteilte, läuft die Spezialausgabe der "NDR Talk Show" am Freitag um 22:00 Uhr im NDR Fernsehen sowie zeitgleich im hr-Fernsehen und bei Radio-Bremen-Fernsehen. Im Anschluss steht die Sendung in der ARD-Mediathek bereit. Durch den Abend führen Barbara Schöneberger (52) und Hubertus Meyer-Burckhardt (70). Acht Gäste sitzen in der Runde: Ihre Lebensläufe zeigen, wie unterschiedlich der Blick auf diese eine Straße ausfallen kann.



Für Lilo Wanders war der Kiez lange Zeit Heimat



Kaum jemand ist so eng mit der Hamburger Kiezkultur verbunden wie Lilo Wanders (70). Ihren Durchbruch feierte sie Ende der 1980er-Jahre auf der Bühne des Schmidt Theaters. Schnell wurde sie zu einer prägenden Figur der Travestieszene und zu einer wichtigen Stimme der queeren Community. Bundesweit bekannt wurde sie schließlich als Moderatorin der VOX-Sendung "Wa(h)re Liebe", die sie von 1994 bis 2004 präsentierte. Mit ihrer offenen und humorvollen Art machte sie Sexualität und Aufklärung zum Gesprächsthema. Hinter der schillernden Kunstfigur steckt der Schauspieler Ernie Reinhardt.



Die Reeperbahn war für Wanders über viele Jahre mehr als nur Arbeitsplatz und Bühne  sie war ihr Zuhause. "Heimat" nennt sie den Kiez und erinnert sich daran, dort den längsten Abschnitt ihres Lebens verbracht zu haben.

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Heinz Strunk wartet bis heute auf sein Freibier

Heinz Strunk (64) hat dem Kiez mit "Der Goldene Handschuh" 2016 ein literarisches Denkmal gesetzt. Der Roman über den Frauenmörder Fritz Honka und dessen gleichnamige Verfilmung (2019) durch Fatih Akin (52) machten die Kneipe weit über Hamburg hinaus bekannt.



"Freibier kriege ich bis heute nicht", sagt Strunk. "Ich wohne zwar zwischen Schanze und Kiez, aber war nie ein wirklicher Nachtschwärmer. Ich bin ganz selten, vielleicht zweimal im Jahr im Handschuh", erzählt er weiter.



Ein Auftritt im "Top Ten" veränderte Hugo Egon Balders Leben



Hugo Egon Balder (76) kam über die Musik auf die Reeperbahn. Mit 16 oder 17 Jahren stand der gebürtige Berliner mit seiner Band im Musikclub "Top Ten" auf der Bühne, wo zuvor die Beatles gespielt hatten. "Das hat mein Leben verändert", sagt der Moderator, den das Publikum aus "Tutti Frutti", "RTL Samstag Nacht" und "Genial daneben" kennt.



Seit der Eröffnung im Jahr 2010 betreibt er mit einem Partner die Kult-Kneipe und Sportsbar "Zwick St. Pauli" und greift dort gelegentlich selbst zum Mikrofon. In der NDR-Sendung will er verraten, was für ihn eine perfekte Kneipe ausmacht.

Vom St.-Pauli-Museum bis zur Davidwache

Fünf weitere Gäste kennen den Kiez von Berufs wegen:



Die aus Wien stammende Historikerin Eva Decker leitete unter anderem das St.-Pauli-Museum. Belle la Donna zählt zu den Mitbegründerinnen der deutschen Burlesque-Szene. Und Franca Cuneo betreibt in vierter Generation das "Cuneo", nach eigenen Angaben das älteste italienische Lokal Hamburgs.



Esther Lindemann war in den 1980er-Jahren die erste Schutzpolizistin auf der Davidwache, mitten im Bandenmilieu des Kiezes. Und schließlich ist da noch Fabian Zahrt, Star der RTL2 Kult-Doku "Reeperbahn privat". Er kennt das Rotlichtviertel als "Kult-Koberer"  als Türsteher also, der Gäste ins Lokal lockt  und gehört heute zur "Olivia Jones Familie". (spot/cw)