Ex-Freund äußert sich nach Tod von Hayden Panettiere über Anwalt

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Hayden Panettiere 2011 (Bild: Tabercil / wikipedia)

Nach dem überraschenden Tod von Hayden Panettiere im Alter von nur 36 Jahren hat sich erstmals auch eine der Personen zu Wort gemeldet, die anwesend war, als die Einsatzkräfte eintrafen. Ihr Ex-Freund Brian Hickerson lässt über einen Anwalt ausrichten, dass er sich zumindest vorerst nicht näher zu der Angelegenheit äußern möchte.

"Haydens Tod ist weiterhin Gegenstand von Ermittlungen, und es ist wichtig, diesen Ermittlungen ihren Lauf zu lassen", erklärt der Anwalt Sloan Ellis in einem dem US-Promi-Portal "TMZ" vorliegenden Statement. "Wie bereits öffentlich berichtet, hat die Polizei bestätigt, dass keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen. Aus Respekt vor Haydens Angehörigen und im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen wird es zum jetzigen Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar geben."

Zuvor hatten US-Medien wie "NBC News" berichtet, dass Brian Hickerson und dessen Bruder Zach sich in dem Apartment in South Carolina aufgehalten haben, in dem Panettiere am vergangenen Sonntag leblos aufgefunden wurde. Der Fall werde untersucht, hatte die Polizei von Greenville bestätigt.

Laut vorliegenden, geschwärzten Polizeiunterlagen habe Hickerson den Ermittlern eine Tasche mit Medikamenten vor Ort gezeigt. Welche Medikamente sich darin befanden oder ob diese mit dem Tod von Panettiere in Verbindung stehen, ist bislang nicht bekannt.

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Todesursache steht noch aus

Die zuständige Gerichtsmedizin schloss am Montag eine Obduktion ab (queer.de berichtete). Es wurde mitgeteilt, dass Todesursache und Todesart noch ausstehen, bis weitere Untersuchungen abgeschlossen sind. Anzeichen von Verletzungen, die zum Tod beigetragen hätten, seien nicht festgestellt worden. "ABC News" zufolge habe sich die amerikanische Drug Enforcement Administration in die Ermittlungen eingeschaltet (queer.de berichtete). Warum die Behörde, die sich vorwiegend um Drogendelikte kümmert, hinzugezogen wurde, ist bislang nicht bekannt.

Panettiere stand bereits als Kind vor den Kameras. Bekannt war sie vor allem für ihre späteren Rollen in der Superhelden-Mystery-Serie "Heroes" und in der Drama-Serie "Nashville". Kurz vor ihrem Tod outete sie sich als bisexuell (queer.de berichtete). (spot/cw)

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