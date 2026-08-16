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1.000 Pride-Flaggen werden verteilt

CSD Dortmund startet Regenbogen­fahnen-Aktion


Dortmund

Symbolbild (Bild: rumata / pexels)

Im Vorfeld des diesjährigen Christopher Street Day ruft Dortmunds queere Community zur Mitmach-Aktion #DortmundZeigtFlagge auf. Initiator*­innen sind das queere Dachbündnis SLADO, das den CSD veranstaltet, sowie die städtische Koordinierungsstelle für LSBTIQ*. Die Botschaft richtet sich klar gegen wachsende Queer­feindlichkeit: Dortmund soll Flagge für Akzeptanz, Vielfalt und Zusammenhalt bekennen  an Fenstern, Balkonen und städtischen Wahrzeichen wie dem Florianturm und dem U-Turm.

Die Flaggen-Aktion findet bereits zum siebten Mal statt und beginnt eine Woche vor dem CSD, der in diesem Jahr am 5. September stattfindet. Zur Vorbereitung werden 1.000 kostenlose Pride-Flaggen an Bürger*­innen und Organisationen ausgegeben. Die kostenlose Flaggenausgabe findet am Mittwoch und Donnerstag (26. und 27. August) jeweils zwischen 15 und 18 Uhr in der Berswordthalle (Kleppingstraße 43) statt. Die Beflaggung soll dann am Freitag starten.

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"Jedes Jahr setzen viele Menschen in Dortmund dieses wichtige Zeichen der Solidarität und jedes Jahr kommen viele weitere Menschen auf uns zu, die sich an der Aktion beteiligen wollen", erklärte SLADO-Geschäftsführer Paul Klammer. Insbesondere die Unterstützung durch Firmen und Institutionen sei ein wichtiges Zeichen. "Der Terroranschlag auf den CSD in Berlin vor wenigen Wochen hat viele Menschen erschüttert und beunruhigt. Deshalb ist es gerade in Zeiten zunehmender Queer­feindlichkeit umso wichtiger, sichtbar und erlebbar zu machen, dass die große Mehrheit in Dortmund und in unserem Land sich eine vielfältige Gesellschaft wünscht", so Klammer weiter.

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Der CSD Dortmund steht am 5. September unter dem Motto "Fight for Pride! Kein Schritt zurück". Die Demo startet um 13 Uhr am Hauptbahnhof. Das Straßenfest findet von 14 bis 22 Uhr auf dem Friedensplatz statt. (cw)

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