"Love Island VIP": Jannik Kontalis soll in die Villa einziehen

Heute, 05:11h 2 Min.

2 Min.

"Love Island VIP" geht in die dritte Staffel: Wer in die Villa der Liebesinsel einzieht, hat die "Bild" nach eigenen Angaben vorab in Erfahrung gebracht. Auffällig ist die Mischung, die der Zeitung zufolge geplant sein soll: Bekannte Gesichter aus dem Reality-Fernsehen treffen auf Kandidat*innen ohne einschlägige TV-Vergangenheit.

- Werbung -



Kaulitz-Flirt Jannik Kontalis auf Liebessuche?

Für großes Aufsehen dürfte ein Name sorgen, den die "Bild" an prominenter Stelle führt: Jannik Kontalis. Der Unternehmer und Reality-Darsteller machte zuletzt vor allem durch seine Nähe zum schwulen Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz Schlagzeilen. Schon vor der offiziellen Cast-Vorstellung sei er als möglicher Teilnehmer gehandelt worden, heißt es in dem Bericht.



Als zweiter Name mit Vorgeschichte taucht Martin Braun in der Aufstellung auf. Der Finanz- und Versicherungsfachmann und Vater von zwei Kindern hatte 2025 als einer von zwei "Bachelors" bei RTL nach einer Partnerin gesucht. Nach dem Finale kam es zum Bruch: Er küsste Lena während der exklusiven Kennenlernphase mit der Auserwählten Clara. die große Liebe wurde aus der Verbindung nicht. Die Rollen drehen sich damit um: Statt selbst auszuwählen, müsste er um das Herz der Single-Damen kämpfen.

Weitere Namen auf der Liste

Neben den beiden nennt die Zeitung zahlreiche weitere Teilnehmer*innen. Dazu zählen die früheren "Love Island"-Gewinner Paco Herb und Tim Kühnel sowie Eva Benetatou, die bereits vor ihrer Teilnahme am Dschungelcamp Anfang 2026 als Single lebte. Auch Model und Influencerin Hanna Weig soll einziehen, deren Romanze mit Sänger Jason Derulo Anfang 2025 endete und sie danach eine weitere Trennung erlebte.



Weiter führt der Bericht Camelia Minicuta, Calvin Steiner, Chiara Bartsch, Henna Urrehman, Greta Barthel, Maxime Ocasek und Patrick Papachristodoulou auf. Als Neuzugang aus dem Netz statt aus dem Reality-Fernsehen wird YouTuber Rafael Neugart genannt, bekannt als "RayFox".



Dazu sollen laut "Bild" mehrere bislang weniger bekannte Singles kommen, unter ihnen Marla Slengard, Nelson Henry, Nico Bussmann, Jessica Härtig, Celina Köther und David Schütz.



Am 23. September soll die erste Folge um 20:15 Uhr bei RTLzwei laufen. Gedreht wurde demnach erneut in Griechenland, durch die Sendung führt Sylvie Meis (48). (cw/spot)