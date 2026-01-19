"Engel an meiner Seite": Miley Cyrus nimmt Abschied von Dolly Parton

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Miley Cyrus (33) hat sich nach dem Tod von Dolly Parton auf Instagram geäußert. Auch ihr Vater Billy Ray Cyrus (65) veröffentlichte einen Nachruf auf die Country-Sängerin.



Parton starb am 25. August im Alter von 80 Jahren im Vanderbilt-Ingram Cancer Center in Nashville nach einer kurzen Krebserkrankung, wie ihre Familie bestätigte (queer.de berichtete).



Die Sängerin veröffentlichte ein schwarz-weißes Archivfoto ihrer Patentante. "Das Gefühl, meine Tante Dolly verloren zu haben, geht über das hinaus, was sich richtig anfühlt, öffentlich zu teilen", schreibt Cyrus dazu. "Unsere innigsten Momente waren privat, und dort werden sie auch bleiben  hinter der Bühne, unter all dem Glanz und zwischen unseren Herzen."

Was sie sicher wisse, so Cyrus weiter, sei, dass Parton von ihr erwarten würde, den Schmerz zuzulassen, einen Song darüber zu schreiben und dann weiterzumachen. "Ich habe einen Engel an meiner Seite. Das hatte ich immer." Eines ihrer letzten Gespräche habe sich um Musik und Verwandlung gedreht. Ihr Herz breche für die Welt, für Partons Familie und deren Freund*innen.



Billy Ray Cyrus erinnert an Gerüchte von 1992



Mileys Vater wählte einen anderen Zugang. Billy Ray Cyrus erzählt in seinem Beitrag von einer Begegnung im Jahr 1992, als Boulevardmedien über eine angebliche Affäre zwischen ihm und Parton berichteten. Er sei in ihre Garderobe gegangen, um sich dafür zu entschuldigen. Parton habe ihn nur angesehen, gezwinkert und gesagt: "Honey, dieser Schund verkauft Platten!"



Aufgewachsen sei er wie jeder kleine Junge mit einer Bewunderung für Parton, schreibt der Musiker. Sie sei Teil des Familienlebens gewesen, im Fernsehen und damit direkt im Wohnzimmer. Kürzlich habe sie ihm eine Nachricht geschickt, in der sie ihm geschrieben habe, dass sie ihn von ganzem Herzen liebe. Er werde sie auf dieselbe Weise immer lieben. Billy Ray Cyrus wurde am Tag von Partons Tod 65 Jahre alt. Kennengelernt hatten sich die beiden 1992 auf einer gemeinsamen Tournee.



Patin seit der Geburt



Im selben Jahr fragte er Parton, ob sie die Patentante seiner Tochter werden wolle. In einem Interview mit "Good Morning America" erinnerte sich Parton 2009 daran: Sie kenne Miley, seit diese ein Baby gewesen sei, deren Vater sei ein Freund von ihr. Eine große Zeremonie habe es nie gegeben, sie sei aber stolz auf ihr Patenkind, die für sie wie ein eigenes Kind sei.

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Die Verbindung blieb auch beruflich sichtbar. In der Disney-Serie "Hannah Montana" spielte Parton eine Version ihrer selbst als "Aunt Dolly". Gemeinsam mit Miley Cyrus sang sie mehrfach live "Jolene", 2023 holte sie ihre Patentochter für eine Coverversion von "Wrecking Ball" auf ihr Rockalbum "Rockstar".

Private Trauerfeier in Nashville



Die Familie plant nach Angaben von Partons Team eine kleine, private Feier im engsten Kreis. Statt Blumen bittet sie um Spenden an Partons Vorleseinitiative Imagination Library.



Partons Neffe Bryan Seaver wandte sich zudem in einer Videobotschaft an die Fans. Seine Tante habe darum gebeten, in einem Bett aus weicher Baumwolle beigesetzt zu werden. Nach einem Leben in schweren Strasssteinen habe sie es verdient, es endlich bequem zu haben. (spot/cw)