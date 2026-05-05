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Mx. Granger / wikipedia) Der Nashville International Airport (BNA) zählte im jüngsten Geschäftsjahr 2026 eine Rekordzahl von 26,7 Millionen Passagier*­innen (Bild:

Anderthalb Jahre lang dümpelte die Petition bei rund 53.000 Unterschriften. Seit dem Tod von Dolly Parton (1946-2026) am Dienstag hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt. Am Donnerstagmorgen standen bei change.org mehr als 120.000 Namen unter der Forderung, den Nashville International Airport in "Dolly Parton International Airport" umzubenennen.



Nun soll aus der Online-Kampagne ein Gesetzentwurf werden. Todd Warner, republikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Tennessee, kündigte gegenüber WKRN an, das Anliegen ins Parlament einzubringen. "Es wird einer der ersten Entwürfe sein, die ich einreiche, falls mir im November niemand zuvorkommt", sagte er. Zuschriften habe er schon vor Partons Tod bekommen, seitdem seien es deutlich mehr geworden. Er rechne mit Zustimmung aus beiden Parteien und verweist auf Partons Bedeutung für die Countrymusik.

Derselbe Abgeordnete wollte den Flughafen nach Trump benennen

Pikant ist der Vorstoß aus einem anderen Grund. Warner hatte im Januar 2025 versucht, dem Flughafen den Namen "Trump International Airport" zu geben. Der Antrag scheiterte mit fünf zu zwölf Stimmen. Danach unterstützte Warner die Parton-Petition und räumte ein, sein eigenes Vorhaben sei krachend gescheitert.



Ob ihm Partons Name inzwischen lieber wäre, wollte WKRN wissen. Warner antwortete: "Ich wäre mit Dolly Parton einverstanden, und ich glaube, Präsident Trump wäre mit einem Dolly Parton International Airport auch einverstanden."



Gestartet hatten die Petition im Januar 2025 die in Nashville lebende Komikerin Lydia Popovich und der Fotograf Dan Dion. Gegen Trump habe sich die Kampagne nie gerichtet, betonte Dion gegenüber WKRN. "Die Leute wollen sich an sie erinnern. Über den Moment ihres Todes hinaus", sagte er. "Für mich ist das Nashvilles Art, Dolly zu sagen, dass wir sie für immer lieben."

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Die Satzung des Flughafens steht dagegen

Ein Selbstläufer ist das Vorhaben nicht. Mitglieder des Flughafenvorstands teilten WKRN mit, die geltenden Statuten erlaubten eine Benennung nach einer Person frühestens zwei Jahre nach deren Tod. Zusätzlich müsse diese Person die Luftfahrt in Tennessee maßgeblich geprägt haben.



Ehren will der Flughafen die Sängerin trotzdem. Die Parkhäuser werden von Dienstagabend bis zum Wochenende rosa angestrahlt. "Vor allem war sie eine Legende Tennessees", zitiert der Sender WSMV eine Sprecherin. Parton starb am Dienstag im Alter von 80 Jahren in Nashville. Ihre Vertreter bestätigten, dass sie nach einer kurzen Krebserkrankung gestorben sei. (spot/cw)