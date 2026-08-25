Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59326

Dolly Parton hat ihren Fans einen geheimen Song hinterlassen (Bild: pipilongstockings / flickr)

Die mit 80 Jahren gestorbene "Jolene"-Sängerin Dolly Parton hat ihren Fans einen noch unveröffentlichten Song hinterlassen. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis das Lied der Country-Ikone zu hören ist. Die Aufnahme mit dem Titel "My Place in History" ist bis zum Jahr 2046 in einer Zeitkapsel unter Verschluss. "Wir werden den Song an ihrem 100. Geburtstag veröffentlichen", teilte Wes Ramey, Sprecher von Partons Freizeitpark "Dollywood", auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Am 19. Januar 2046 steht das runde Jubiläum an.

Ramey zufolge wird die Aufnahme in einer sogenannten "Dream Box" in DreamMore Resort des Freizeitparks in Pigeon Forge (US-Bundesstaat Tennessee) aufbewahrt.

Den Vergnügungspark am Rande der Smokey Mountains hatte der Star 1986 eingeweiht, 2015 wurde das DreamMore-Hotel eröffnet. In dem Jahr schrieb Parton den Song "My Place in History", der dann im CD-Format mit anderen Andenken in einer Holzkiste eingeschlossen wurde.

"Das ist die Wahrheit", sagte Parton 2022 in der "Tonight Show" von Moderator Jimmy Fallon auf die Frage, ob sie tatsächlich ein geheimes Lied weggeschlossen habe. Sie habe auch einen CD-Player und eine Anleitung, wie man sich den Song anhören könne, beigelegt. Es sei ein wirklich gutes Lied gewesen und sie habe es später bedauert, es unter Verschluss zu halten, sagte Parton mit einem Augenzwinkern. "Wenn jemand von euch noch da ist, wenn sie die Kiste öffnen, hoffe ich, dass euch mein Song gefällt", rief Parton ins klatschende Publikum.

Parton war am Dienstag (Ortszeit) im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben (queer.de berichtete). Die Nachricht vom Tod der Sängerin löste weltweit Bestürzung aus. Stars wie Elton John, Mick Jagger, Paul McCartney, Jane Fonda, Taylor Swift, Eminem und Beyoncé zollten Tribut. (dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Dolly Parton
27.08.26 | Sieg vor Gericht in Texas
US-Bundesrichter stoppt Drag-Verbot  mit Verweis auf Dolly Parton
27.08.26 | Petition mit über 120.000 Stimmen
Flughafen Nashville soll nach Dolly Parton benannt werden
27.08.26 | Rührende Worte
"Engel an meiner Seite": Miley Cyrus nimmt Abschied von Dolly Parton
26.08.26 | "Wir sollen einander genau so lieben, wie wir sind"
Abschied von ihrer Ikone: Schwule US-Community trauert um Dolly Parton
26.08.26 | Die Country-Legende wurde 80 Jahre alt
Trauer um Dolly Parton: "Eine Welt ohne Dolly fühlt sich nicht möglich an"
25.08.26 | US-Countryikone
Dolly Parton ist tot
-w-
Neu auf queer.de
LSVD+ mit dabei
Über 80 Verbände schließen Solidaritätspakt gegen rechtsextreme Angriffe
Am 24. Dezember
Finale Staffel von "Emily in Paris": Netflix bestätigt Weihnachtsstart
Unveröffentlichtes Lied
Dolly Parton hinterlässt geheimen Song  für das Jahr 2046
Abschied nach 25 Jahren
Thorsten Schorn verlässt WDR 2
"Harry Potter"-Franchise
Rupert Grint kehrt als Ron Weasley zurück  queere Fans irritiert
Landesamt für Gesundheit und Soziales
Berlin: Auch Heteros infizieren sich mit Mpox
Interview
Opfer des CSD-Anschlags: "Ich dachte, ich werde da sterben"
Video des Tages
Ein heterosexueller Ausrutscher mit Folgen