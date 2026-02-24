Finale Staffel von "Emily in Paris": Netflix bestätigt Weihnachtsstart



Lily Collins als Emily in der sechsten Staffel von "Emily in Paris". Mehr First-Look-Bilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie (Bild: Caroline Dubois / Netflix)

Heute, 19:00h 2 Min.

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Die sechste und finale Staffel von "Emily in Paris" wird für Fans in mehrfacher Hinsicht zum Geschenk. Netflix hat bekannt gegeben, die neuen Episoden am 24. Dezember und damit pünktlich zum Weihnachtsfest zu veröffentlichen. Auch einen ganzen Schwung an Bildern aus der neuen Season gibt es zu bewundern.



Emily Cooper (Lily Collins, 37) wird es in Staffel sechs nach Griechenland verschlagen, wie bereits zuvor bekannt war (queer.de berichtete). Damit steht nach Italien in der Vorgänger-Season ein neues europäisches Traum-Reiseziel auf dem Serien-Programm. "Das macht die Faszination Europas aus: Das nächste Abenteuer, eine neue Kultur und ein faszinierender Ort liegen direkt vor der Haustür", sagte der schwule Serienschöpfer Darren Star (65), der einst auch "Sex and the City" erdachte, über den neuen Schauplatz.

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In der offiziellen Handlungsbeschreibung von Staffel sechs heißt es: "Emily startet in ein neues Kapitel voller Ambitionen und Romantik und steht vor wegweisenden Entscheidungen, die ihre Loyalität auf die Probe stellen. Doch unerwartete berufliche Konflikte und Veränderungen in ihren Beziehungen lassen sie hinterfragen, wo ihre Zukunft wirklich liegt. Am Ende muss sie eine letzte Entscheidung treffen: zwischen ihrer Karriere, ihrem Herzen und dem Leben, das sie sich in Paris aufgebaut hat."



Dass die Netflix-Serie nun enden wird, war schon seit einigen Monaten bekannt. "Staffel 6 wird euch alles bringen, was ihr an der Serie liebt, und als finales Kapitel in Emilys Abenteuer ihres Lebens dienen", sagt Hauptdarstellerin Collins im Mai dieses Jahres. "Unser gesamter Cast und unsere Crew stecken unser ganzes Herz in diese fantastische Abschiedsstaffel. Ich kann es kaum erwarten, all die Magie, die noch vor uns liegt, zu erleben und unsere letzte Staffel mit euch auf die schickste Art und Weise zu feiern."

Alle bekannten Darsteller*innen wie etwa Emilys Freundin Mindy (Ashley Park, 35) oder Agentur-Chefin Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu, 63) kehren zurück. Auch Minnie Driver (56), die in der vorherigen Staffel zur Netflix-Serie stieß, ist wieder mit von der Partie. (spot/cw)