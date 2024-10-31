Heute, 10:00h 2 Min.

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Die Toten Hosen haben ihr Konzert in Hamburg mit einem ganz besonderen Gast beendet, mit dem im Publikum wohl die wenigsten gerechnet hatten. ESC-Siegerin Vicky Leandros (74) betrat am Donnerstagabend während der Zugabe die Bühne auf der Trabrennbahn Bahrenfeld und sang dort gemeinsam mit Campino (64) und der Band "Ich liebe das Leben". Darüber berichtet unter anderem das "Hamburger Abendblatt". Rund 35.000 Menschen verfolgten den Abend.



Allein blieb die Sängerin bei diesem Zugabenblock nicht. Auch Rapper Marteria (43) und Bela B (63), Schlagzeuger der Ärzte, kamen zu den Düsseldorfern auf die Bühne. Das Konzert gehörte zur laufenden Abschiedstour "Trink Aus! Wir Müssen Gehen" der Hosen.



Die Zusammenarbeit begann schon im Mai



So ungewöhnlich das Bild von Schlagerikone und Punkband auf den ersten Blick wirkt, völlig aus dem Nichts kam der Auftritt nicht. Leandros und die Toten Hosen hatten bereits im Mai eine gemeinsame Neuaufnahme von "Ich liebe das Leben" vorgestellt (queer.de berichtete). Das Original stammt aus dem Jahr 1975 und gehört zu den bekanntesten Liedern der Sängerin. Für die neue Fassung reiste Leandros nach eigenen Angaben zu den Aufnahmen nach Düsseldorf.

Zu dem Projekt äußerte sich die Band auch auf der offiziellen Webseite von Vicky Leandros. Die Herausforderung habe darin bestanden, dem bekannten Lied gerecht zu werden und es zugleich in die eigene musikalische Welt zu übertragen. Leandros wiederum zeigte sich von der Anfrage begeistert und schwärmte von der Arbeit mit Campino und dessen Bandkollegen.

Zu hören auf dem Bonusalbum "Alles muss raus!"

Veröffentlicht wurde die gemeinsame Version auf "Alles muss raus!" (Amazon-Affiliate-Link ). Das Bonusalbum gehört zu "Trink aus, wir müssen gehen!", dem Studioalbum der Toten Hosen, das Ende Mai erschienen ist. In Hamburg bekam nun zum ersten Mal ein großes Live-Publikum das Duett zu hören. (spot/cw)