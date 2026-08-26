CNN zeigt Double statt Dolly Parton und entschuldigt sich

Heute, 10:25h 2 Min.

2 Min.

CNN hat sich bei der Familie von Dolly Parton (1946-2026) entschuldigt. Der US-Nachrichtensender zeigte in einem Bericht über den Tod der Country-Sängerin versehentlich das Foto einer Frau, die Parton seit Jahren auf Bühnen in Las Vegas verkörpert.



Der Fehler passierte am Dienstagabend in der Sendung "Laura Coates Live". Während CNN-Korrespondent Shimon Prokupecz live aus Nashville berichtete, lief im Bild eine Fotostrecke. Fünf Aufnahmen zeigten tatsächlich Dolly Parton. Eine nicht. Sie zeigte Kelly Vohnn, eine kanadische Performerin aus Las Vegas, die in ihrer Laufbahn immer wieder in die Rolle der Country-Ikone geschlüpft ist. Ihre Paraderolle ist zwar die Imitation von Dolly Parton, sie imitiert in ihren Shows (wie "Country Female Superstars") jedoch auch andere Musikgrößen wie Reba McEntire, Shania Twain, Patsy Cline und Barbra Streisand.



Gegenüber dem Branchenmagazin "Variety" räumte der Sender den Fehler ein. Man bedauere ihn und entschuldige sich bei der Familie Parton, hieß es in einer knappen Stellungnahme.

Das Foto entstand bei einer Kinovorführung

Die verwechselte Aufnahme stammt aus dem Archiv der Bildagentur Getty Images. Sie entstand nach Angaben der Agentur am 16. Dezember 2025 in Las Vegas. Vohnn besuchte dort im Brenden Theatres im Palms Casino Resort eine Vorführung des Films "Song Sung Blue".



Von der Panne erfuhr die Künstlerin über ihr Handy. Freunde hätten ihr geschrieben, dass sie gerade auf CNN zu sehen sei, sagte Vohnn der "New York Post", die zuerst über die Entschuldigung des Senders berichtete. Glauben habe sie es nicht können.



CNN forced to apologize to Dolly Parton's family for using photo of Vegas impersonator in covering icon's death https://t.co/L6M20jULjY pic.twitter.com/QwYd0ulhCC New York Post (@nypost) August 27, 2026 / nypost

|

Der Zeitpunkt traf sie doppelt. Sie sei durch den Tod Dolly Partons ohnehin am Boden zerstört gewesen, so Vohnn, weil die Sängerin ihr als Frau und als Künstlerin so viel gegeben habe. Dann aber diese Bilder von sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, sei einfach seltsam gewesen.

- Werbung -



Dolly Parton starb im Alter von 80 Jahren

Dolly Parton starb am Dienstag im Alter von 80 Jahren (queer.de berichtete). Ihrem Sprecher zufolge ging dem Tod eine kurze Krebserkrankung voraus. Ihr bekanntester Titel ist "I Will Always Love You". Dazu kommen Hits wie "9 to 5", "Jolene", "Coat of Many Colors" und "Here You Come Again". (spot/cw)