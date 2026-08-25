Helene Fischer stellt mit "Heute Nacht" neuen Rekord auf

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Die Schlagersängerin Helene Fischer (42) hat mit ihrem Song "Heute Nacht" eine neue Bestmarke erreicht. Seit zwölf Wochen hält sich die Single nun auf Platz eins der deutschen Konservativ-Pop-Airplay-Charts. Die von MusicTrace ermittelte Hitliste misst die Präsenz von Songs im deutschen Radio.



Damit übertrifft Fischer die bisherige Rekordhalterin Maite Kelly (46). Diese hatte Anfang 2026 mit "Der Morgen danach" elf Wochen in Folge diese Spitzenposition belegt. Zuvor hatte eine der Bestmarken bereits Fischer selbst gehört: Ihr Hit "Atemlos durch die Nacht" schaffte es auf immerhin zehn Wochen an der Spitze.



Für "Heute Nacht" ist es nicht der erste besondere Charterfolg. Der Ende Mai veröffentlichte Song, der bei MagentaTV als offizieller Titel zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eingesetzt wurde, stieg im Juni auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts ein. Für Fischer war es die erste Nummer eins als Solokünstlerin. 2023 hatte sie die Chartspitze bereits gemeinsam mit Shirin David (31) und der Neuauflage von "Atemlos durch die Nacht" erreicht.

Neue Single von Helene Fischer erscheint im September



"Heute Nacht" begleitete Fischer auch durch ihren großen Konzertsommer. Bei ihrer "360° Stadion Tour" absolvierte die Sängerin 15 Shows in vier Ländern, die nach Angaben ihrer Plattenfirma von knapp 750.000 Menschen besucht wurden.



Musikalischer Nachschub steht bereits unmittelbar bevor. Am 4. September veröffentlicht Fischer mit "An meiner Seite" die nächste Single aus ihrem kommenden Album. Den bislang unveröffentlichten Titel hatte sie während ihrer Stadiontour bereits erstmals live vorgestellt. Dabei präsentierte sie den Song mit einer akrobatischen Performance hoch über dem Publikum. "An meiner Seite" ist nach "Heute Nacht" die zweite Vorab-Single aus Fischers kommendem Album. (spot/cw)