Froonck ist zurück im TV: Warum sein Vollbart weichen musste

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Frank "Froonck" Matthée (58) ist zurück  und zwar mit neuem Look. Der bekannte schwule Hochzeitsplaner präsentiert sich im neuen ZDF-Format "Duell der Hochzeitsprofis" mit deutlich verändertem Bart. Den neuen Bart trägt er inzwischen seit rund einem Jahr, wie der Publikumsliebling im Interview verrät.



"Ich hatte diese andere Bartvariante ja sehr lange und irgendwann war einfach die Zeit für etwas Neues gekommen", erklärt Froonck. Bei der Entscheidung, sich von seinem markanten Vollbart zu trennen, habe auch sein Blick auf aktuelle Trends eine Rolle gespielt. "Wenn sich bestimmte Trends durchsetzen, sodass plötzlich fast jeder Moderator im Fernsehen Vollbart trägt  bis hin zum 'Tagesschau'-Sprecher -, ist für mich der Moment gekommen, wieder etwas anderes zu machen."

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Seit 2005 als Hochzeitsplaner im TV

In seiner neuen Sendung fällt Froonck zudem mit unterschiedlichen Outfits auf. Die Looks stammen allerdings nicht von ihm selbst. "Wir versuchen, immer wieder etwas Neues zu machen und die Outfits auch thematisch anzupassen", sagt er. Verantwortlich dafür ist sein Partner: "Er kreiert die Looks."



Der neue Stil begleitet Frooncks TV-Comeback. Bekannt wurde er einst durch die Hochzeit von Sarah Connor und Marc Terenzi, die durch die Reality-Show "Sarah & Marc in Love" begleitet wurde. Mit "Frank  Der Weddingplaner" bekam er auch eine eigene Sendung. Später zog es ihn ins Dschungelcamp, außerdem führte er über Jahre durch das VOX-Format "4 Hochzeiten und eine Traumreise". Für queer.de schrieb Froonck 2014 den Gastbeitrag "Was Mann zur Hochzeit tragen sollte". Für das "Duell der Hochzeitsprofis" bleibt er seinem Thema treu.

Ab 4. September in der ZDF-Mediathak

In dem neuen ZDF-Factual-Format treten Froonck und vier weitere Hochzeitsprofis gegeneinander an. Jeweils zwei Planer*innen präsentieren einem Paar ihre persönliche Vision für die Hochzeit  am Ende entscheidet das Paar, welcher Entwurf umgesetzt wird. Froonck ist in drei der sechs Folgen zu sehen.



"Duell der Hochzeitsprofis" startet am Sonntag, 6. September 2026, um 14 Uhr im ZDF. Die ersten Folgen sind bereits ab Freitag, 4. September, um 10 Uhr in der ZDF-Mediathek abrufbar. (spot/cw)