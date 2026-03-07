"Princess Charming": RTL stellt lesbische Datingshow ein

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RTL wird die lesbische Datingshow "Princess Charming" vorerst nicht fortsetzen. Das bestätigte ein Sprecher des Senders gegenüber dem Branchendienst DWDL. Eine neue Staffel sei aktuell nicht geplant, ein Comeback in der Zukunft aber auch nicht ausgeschlossen.



Bekannt gemacht hatte die Entscheidung zuvor Produzentin Yvonne Plume auf LinkedIn. Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Format eigentlich Grund zum Feiern hätte: "Princess Charming" ist in der Kategorie "Beste Realityshow" für den Deutschen Fernsehpreis nominiert (queer.de berichtete).

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Ende einer queeren Perspektive

Genau das mache die Situation besonders bitter, schrieb Plume: "Vielleicht ist genau das das Ironische daran: Wir feiern eine Nominierung für eine Staffel, von der wir damals nicht wussten, dass sie unsere letzte sein würde." Das Team, das über Jahre an den "Charming"-Formaten gearbeitet habe, sei aufgelöst worden.



Die Nominierung fühle sich "wie eine unglaublich schöne Wertschätzung" an, so Plume weiter. Gleichzeitig trauere sie "um ein Format, das Sichtbarkeit geschaffen hat. Um Geschichten und Begegnungen, die Menschen bewegt haben. Um eine queere Perspektive, die im deutschen Fernsehen in dieser Form einmalig war und es meiner Meinung nach noch immer ist." "Princess Charming" sei für sie "nie einfach nur eine TV-Produktion" gewesen, sondern ein Format, das gezeigt habe, "wie selbstverständlich queere Liebe erzählt werden kann".

Die schwule Show wurde bereits 2022 eingestellt

"Princess Charming" startete 2021 als lesbisches Pendant zur schwulen Datingshow "Prince Charming", die bereits 2022 nach drei Staffeln und dem Spin-off "Charming Boys" eingestellt worden war. Beide Formate produziert Seapoint Productions, das auf dem US-Original "Finding Prince Charming" basiert.



Die erste Staffel von "Princess Charming" war 2021 noch komplett im Free-TV bei VOX zu sehen; spätere Staffeln liefen wegen schwacher Einschaltquoten teils nur noch online bei RTL+ oder beim Spartensender VOXup. Laut RTL erzielte die Show dort zuletzt gute Abrufzahlen. Die bislang letzte, fünfte Staffel lief im Sommer 2025 und sorgte mit einem vorzeitigen Abbruch für Aufsehen, nachdem sich die Protagonistin Vanessa Borck in eine Kandidatin verliebt hatte, die einen Korb gab (queer.de berichtete).



Für Seapoint ist das vorläufige Aus ein weiterer Rückschlag: Erst kürzlich war bekannt geworden, dass die Produktionsfirma ab 2028 auch den Auftrag für "Let's Dance" verliert, weil BBC Studios die Tanzshow künftig selbst produzieren will. (cw)