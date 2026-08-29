"Nius": Mehr als 120 Millionen Euro für queere Projekte seit 2023

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Das rechte Online-Portal "Nius" hat nach eigenen Angaben alle Kommunen Deutschlands gefragt: "Wie viel geben Sie für queere Projekte aus?" Aus den Antworten ergebe sich eine Gesamtsumme von rund 126,8 Millionen Euro seit 2023, heißt es in einem Artikel vom 28. August.



Wie die Zahlen erhoben wurden, welche Kommunen konkret geantwortet haben und auf welchen Daten die Summe im Detail beruht, veröffentlichte "Nius" nicht  die genannte Gesamtsumme lässt sich damit von außen nicht überprüfen.



Als Beispiele nennt der Bericht unter anderem einen mit rund 10.000 Euro finanzierten Regenbogen-Radweg in Oldenburg, ein Berliner Wohnprojekt für obdachlose queere Menschen (1,53 Millionen Euro von 2023 bis 2025), die Chemsex-Beratung des Berliner Vereins "Mann-O-Meter" sowie eine Drag-Aufführung in Bremen. Die gefundenen Projekte seien, so "Nius", "an Absurdität kaum zu überbieten".



Der Artikel von Marc Sierzputowski und Philippe Fischer spielt LGBTI-Projekte gegen andere, angeblich vernachlässigte Vorhaben aus: "Während der Staat kräftig in NGOs, Beratungsstellen und Projekte mit queerem Bezug investiert, bleiben an anderer Stelle viele Vorhaben lediglich Ideen oder marode."



Das 2023 gestartete Portal, das unter anderem von Ex-"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt mitgegründet wurde, steht regelmäßig in der Kritik, mit tendenziöser Berichterstattung queer­feindliche Ressentiments zu bedienen. (cw)