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Erna Peijnenburg ist die erste Bischöfin in der Geschichte der Altkatholischen Kirche der Niederlande (Bild: Oud-Katholieke Kerk van Nederland)

Im Bistum Haarlem der Altkatholischen Kirche der Niederlande ist am Samstag erstmals in der Geschichte dieser Kirche eine Frau zur Bischöfin gewählt worden. Erna Wilhelmina Maria Peijnenburg (1967), bislang Pfarrerin in Alkmaar und Enkhuizen, setzte sich bereits im zweiten Wahlgang mit Mehrheit durch. Sie folgt auf Dick Schoon, der im Juni aus Altersgründen zurückgetreten war.

In einem ersten Statement äußerte sich Peijnenburg deutlich queer­freundlich: Ihre Wahl bestätige, dass die Altkatholische Kirche "einen Platz für alle" habe  "unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung oder Gender". Die Altkatholische Kirche der Niederlande öffnet die Ehe bereits seit Jahren für gleich­geschlechtliche Paare und gilt damit als eine der queer­freundlicheren Kirchen im Land.

Peijnenburg betonte zugleich, dass bei der Wahl nicht ihr Geschlecht ausschlaggebend gewesen sei, sondern die Frage, wen die Wählenden für die Rolle am geeignetsten hielten. Sie studierte Theologie an der Katholischen Theologischen Universität Amsterdam, arbeitete zunächst als Pastoralreferentin in der römisch-katholischen Kirche und wechselte 2011 zur Altkatholischen Kirche, wo sie 2013 zur Priesterin geweiht wurde. Die Bischofsweihe findet am 10. Oktober in der Grote of Sint Bavokerk in Haarlem statt, einen Tag später folgt die Amtseinführung in der Haarlemer Kathedrale. (cw)

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