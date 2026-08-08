Antisemitimus-Streit um Galliano: Wird Met Gala 2027 um einige Wochen verschoben?

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Ein Monat ist vergangen, seit das Metropolitan Museum of Art sein Thema für die Met Gala 2027 verkündet hat, und die Empörung wird lauter statt leiser. Am 31. Juli hieß es, die Frühjahrsausstellung des Costume Institute trage den Titel "John Galliano: Horizons" (queer.de berichtete). Also ausgerechnet Galliano, der vor 15 Jahren mit antisemitischen Äußerungen für Entsetzen gesorgt hatte.



Inzwischen denkt das Museum offenbar über eine Notbremse nach. Wie die "New York Times" berichtet, beraten Treuhänder*innen und Vorstandsmitglieder des Met über eine Verschiebung des Galatermins. Geplant ist bislang der 3. Mai 2027  traditionell findet die weltberühmte Gala in New York City am ersten Montag im Mai statt. In diesem Fall fällt der Termin jedoch auf Jom haScho'a, den Gedenktag für die Opfer des Holocaust.

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Spender*innen drohen mit Rückzug

In den letzten Tagen habe "der Widerstand gegen die Pläne des Museums, Galliano zu ehren, unter jüdischen Führungspersönlichkeiten in New York und darüber hinaus zugenommen", heißt es in dem Bericht. Und weiter: "Spender haben sich an die Verantwortlichen des Met gewandt und gedroht, ihre Spenden an das Museum zurückzuziehen, sollte die Ausstellung wie geplant stattfinden."



Auch aus der Stadtpolitik kommt Druck. Julie Menin, Sprecherin des New Yorker Stadtrats, hat einen offenen Brief an Anna Wintour und das Museum gerichtet. "Herr Gallianos lange Geschichte von Antisemitismus, Rassismus und antiasiatischer Hetze ist zutiefst beunruhigend", schrieb sie darin. "Sein Verhalten war wiederholt und schwerwiegend." In einer Zeit, in der die Stadt einen starken Anstieg von Hass erlebe, halte sie eine so prominente Ehrung für "völlig unangemessen".

Das Museum hält dagegen

Museumsdirektor Max Hollein meldete sich am Freitag zu Wort. "Das Metropolitan Museum of Art duldet keinerlei Antisemitismus, Rassismus oder Vorurteile", sagte er der "Times". Man stehe in engem Austausch mit jüdischen Vertretern und nehme die Bedenken ernst. Die Leitung arbeite an einem "durchdachten Plan für die Ausstellung und die Gala im nächsten Jahr", der den moralischen und ethischen Standards des Hauses entspreche.



Anna Wintour, seit Jahrzehnten Gastgeberin des Abends, verteidigte ihre Wahl mit Nachdruck. "Niemand hat eine Ausstellung dieser Größenordnung mehr verdient als John Galliano", erklärte sie bei der Bekanntgabe. "Er ist ein großartiger Designer, und seine Karriere wird nicht durch einen Moment definiert, mit dem er für den Rest seines Lebens leben muss." Die Schau werde "vor keiner Dunkelheit in Johns Vergangenheit zurückschrecken".



Galliano fiel tief  und kehrte zurück



Der Skandal ist auf Video festgehalten. Im Dezember 2010 pöbelte der betrunkene Dior-Chefdesigner in einem Pariser Café Personen an, die er für jüdisch hielt. "Ich liebe Hitler", sagte er. Einen asiatischstämmigen Franzosen beschimpfte er dabei als "fucking Asian bastard". Dior trennte sich danach von ihm, ein französisches Gericht verurteilte ihn wegen antisemitischer und rassistischer Beleidigungen.



According to a report by The New York Times, the Metropolitan Museum of Art is facing growing pressure over plans to honor designer John Galliano with a nine-month exhibition, more than a decade after he was convicted in France over antisemitic outbursts.



Jewish leaders, donors pic.twitter.com/z9ttItVTwV Shiri_Sabra (@sabra_the) August 30, 2026 / sabra_the

Der 1960 in Gibraltar geborene Galliano arbeitete jahrelang an seiner Rückkehr, entschuldigte sich und suchte das Gespräch mit jüdischen Vertreter*innen. 2014 holte ihn Maison Margiela zurück, Kate Moss ließ sich von ihm ihr Hochzeitskleid entwerfen, 2023 erschien die Dokumentation "High & Low" (queer.de berichtete). In der Modewelt gilt er längst wieder als Genie.



Nach Yves Saint Laurent 1983 und Rei Kawakubo 2017 wäre John Galliano erst die dritte Person im Designbusiness, der das Met eine eigene Ausstellung widmet. (spot/cw)