Wörthersee feiert 20 Jahre Pink Lake

Heute, 08:18h 2 Min.

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Eine Woche lang war Pörtschach wieder Treffpunkt der queeren Community: Am Sonntag ging das Festival Pink Lake zu Ende, das traditionell im Spätsommer am Wörthersee stattfindet. Das Programm führte die Gäste dabei nicht nur durch Pörtschach selbst, sondern auch an verschiedene Schauplätze in der Region.



Auf dem Programm standen unter anderem eine Karaoke Night, ein Fun-Go-Kart-Rennen im Rosental, eine Gayme Night im Restaurant Strandleben, eine Almrausch-Party im Schloss Leonstain, eine Club Night im fritz Club in Klagenfurt sowie eine Bootsparty auf drei Wörthersee-Schiffen. Getragen wurde die Festivalwoche nach Angaben des Veranstalters von der Zusammenarbeit zahlreicher Hotels, Gastronomiebetriebe, Eventlocations und Partner in Pörtschach und der Umgebung.

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Pink Lake gibt es seit 2008

Alyn Cimbri von der Organisation des Pink Lake Festivals bei der Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH sagte: "Was Pink Lake für mich jedes Jahr aufs Neue besonders macht, ist dieses unglaublich herzliche Miteinander."



Highlight der Pink-Lake-Woche: Boat Cruise Party am Samstag (Bild: shootmeup / WRTG)

Pink Lake gibt es seit 2008. Was demnach als Geheimtipp innerhalb der Community begann, hat sich nach Darstellung des Veranstalters über die Jahre zu einer festen Größe im internationalen Eventkalender der queeren Szene entwickelt. Zu den Hauptsponsor*innen zählt von Beginn an auch queer.de.

2027 wird Jubiläum gefeiert

Schon jetzt richtet sich der Blick auf das kommende Jahr: Vom 23. bis 29. August 2027 wird in Pörtschach das 20-jährige Bestehen des Festivals gefeiert. Der Wörthersee freut sich auf 20 Jahre Pink Lake  und offenbar nicht nur er: Die limitierten Early-Bird-Tickets für die Jubiläumsausgabe sind bereits ausverkauft.



Almdudler Almrausch Party im Hotel Schloss Leonstain mit den Grabenland Buam (Bild: shootmeup / WRTG)

Geschäftsführer Peter Peschel kommentierte den frühen Ausverkauf: "Dass die ersten Ticketkontingente für 2027 schon jetzt vergriffen sind, ist für uns natürlich das schönste Kompliment und gleichzeitig eine riesige Motivation. 20 Jahre Pink Lake sind etwas ganz Besonderes und wir freuen uns schon jetzt darauf, dieses Jubiläum gemeinsam mit unseren Gästen, langjährigen Partnern, Betrieben und Wegbegleitern am Wörthersee zu feiern." (cw)