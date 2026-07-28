Ariana Grande: Tour-Finale in London in flachen Schuhen

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Ariana Grande zieht bequeme Schuhe an (Bild: Chelsea Lauren / Shutterstock for Women in Film)

Die "Eternal Sunshine Tour" ist bald Geschichte. Am Dienstagabend gibt Ariana Grande (33) ihr letztes Konzert in London. Das muss  wie auch der vorletzte Auftritt am Montagabend  etwas anderes ablaufen als geplant. Die Sängerin hat sich einen tiefen Schnitt am Fuß zugezogen und musste ihre Bühnengarderobe deshalb kurzfristig umstellen.

Am Montagnachmittag meldete sich die 33-Jährige in ihren Instagram-Storys bei den Fans, um die Sache selbst zu erklären, bevor Spekulationen aufkommen konnten.

"Es ist keine Verstauchung"

"Meine lieben Lieblinge, ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich für die heutige Show, und möglicherweise auch für die morgige, bequeme Schuhe brauche, da ich untenrum bandagiert bin und mich von einer leichten Verletzung erhole", schrieb sie. "Es ist keine Verstauchung oder etwas Muskelzerrung, sondern nur ein tiefer Schnitt."

Wer sie an diesen beiden Abenden ohne die gewohnten High Heels sehe oder bemerke, dass sie den Fuß nicht richtig belasten könne, wisse jetzt, warum, so Grande weiter.

Absagen kommen nicht infrage

An eine Verschiebung dachte die Musikerin trotzdem nicht. "Aber keine Sorge. Die Show geht weiter und ich bin schon wieder auf dem Weg der Besserung", kündigte sie an. Auf die letzten Abende freue sie sich riesig, auch wenn sie diesmal ein paar Zentimeter kleiner sei als sonst. Danach wird Ariana Grande wie angekündigt eine längere Pause einlegen. (spot/cw)

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