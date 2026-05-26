GNTM startet in die 22. Runde: So geht es für Heidi Klum weiter

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Heidi Klum (53) bereitet sich nach den Sommerferien auf St. Barths in den Antillen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36) allmählich wieder auf eine arbeitsreiche Zeit vor. Schließlich steht die Produktion der 22. Staffel von "Germany's Next Topmodel" an.



Wann starten die Dreharbeiten?



Ende Mai, kurz vor dem Finale der 21. Staffel, bestätigte ProSieben, dass GNTM in eine 22. Runde geht (queer.de berichtete). Längst steht auch der Produktionsstart fest: "Wir starten im September mit den Dreharbeiten", bestätigte ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer. Und offenbar ist auch darüber hinaus noch lange nicht Schluss. Die Zusammenarbeit mit Klum werde man "auch noch einige Jahre" fortsetzen.



Auch im Vorjahr fiel der Produktionsstart in diesen Zeitraum: Nach einem offenen Casting im Juni in Köln wurde ab September gedreht. Klum feierte damals zunächst auf dem Münchner Oktoberfest, bevor es für die Produktion nach Berlin ging. Dass der Drehstart nach dem Wiesn-Besuch durchaus seine Tücken hatte, gestand sie ihren Fans augenzwinkernd: "Shooting 'GNTM' after Wiesn is not that easy ..." (zu Deutsch: "Nach der Wiesn 'GNTM' zu drehen, ist gar nicht so einfach ...").

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Wer darf teilnehmen?

Größe, Gewicht und Geschlecht spielen auch in der neuen Staffel keine Rolle: Alle Interessierten ab 18 Jahren konnten sich bewerben. Damit wird es zum vierten Mal eine Staffel mit weiblichen und männlichen Nachwuchsmodels geben. Anmeldeschluss war der 21. Juni, der Bewerbungsprozess lief komplett digital. Gefordert waren neben einem Anmeldebogen mehrere Fotos sowie ein maximal einminütiges Video. Darin sollten die Bewerberinnen und Bewerber laut Castingaufruf zeigen, "wer Du bist und warum Du dieses Jahr bei #GNTM mit dabei sein musst". Dabei lautete die Devise: "Je natürlicher, desto besser."



Dort hieß es auch, dass sich das Castingteam bei denjenigen meldet, die es in die nächste Runde geschafft haben. Und natürlich hat auch Heidi Klum bei der Auswahl ein Wörtchen mitzureden: Im Sommer zeigte sie sich bereits dabei, wie sie fleißig die eingegangenen Bewerbungsvideos sichtete.



Wann wird die neue Staffel ausgestrahlt?



Einen Ausstrahlungstermin für die neue Staffel hat ProSieben bislang nicht bekannt gegeben. Zuletzt rätselten einige Fans sogar darüber, ob GNTM dem Sender erhalten bleibt, nachdem Klums "HeidiFest" in diesem Jahr bei RTL zu sehen sein wird (queer.de berichtete). ProSieben stellte jedoch klar, dass die Zusammenarbeit mit RTL GNTM nicht tangiere.



Die neuen Folgen dürften daher wie gewohnt im ersten Quartal 2027 starten. Die vergangene Staffel begann am 11. Februar, der Termin wurde erst wenige Wochen zuvor bekannt gegeben. Zunächst lief GNTM zweimal pro Woche  getrennt nach Männern und Frauen  mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Später wurde nur noch donnerstags zur gewohnten Primetime eine neue Folge gezeigt. Ob es im kommenden Jahr wieder ähnlich laufen wird, bleibt abzuwarten.

Wird das Finale wieder in Hollywood stattfinden?

Auch beim Finale könnte es in der kommenden Staffel wieder spannend werden, welches Konzept ProSieben wählt. In der 21. Staffel hatte der Sender hier eine der größten Neuerungen vorgenommen: Die Entscheidung fand erstmals in Klums Wahlheimat Los Angeles statt und wurde bereits mehrere Wochen vor der Ausstrahlung im Los Angeles Theatre aufgezeichnet (queer.de berichtete). Zwar konnte die Gastgeberin dort zahlreiche Stars wie Sharon Stone, Nicole Scherzinger und Demi Lovato begrüßen, doch machte sie keinen Hehl daraus, dass diese Variante nicht ihr Favorit war. "Ich liebe es mehr, wenn es live ist und wollte auch, dass dieses Finale wieder live sein würde", erzählte sie vorab. Es sei jedoch der Wunsch des Senders gewesen. "Okay, probieren wir es so, wenn ihr das unbedingt in Hollywood machen wollt."



Mit einem Live-Finale wäre zumindest die große Leak-Panne der vergangenen Staffel ausgeblieben. Abonnenten der "Harper's Bazaar" erhielten die neue Ausgabe bereits vor der Ausstrahlung  mit Aurélie und Ibo auf dem Cover (queer.de berichtete). Genau dieses Titelbild gehört neben jeweils 100.000 Euro Preisgeld zur Belohnung für die Siegerin und den Sieger.



Einen Tag nach der Ausstrahlung des Finales äußerte sich Klum zu der Panne. "Ich war traurig für meine Models, das hat so ein bisschen die Spannung und ihren Moment verpuffen lassen. Und für die Zuschauer war es leider auch nicht mehr so spannend", erklärte sie. Für die 53-Jährige offenbar ein weiterer Grund, sich für eine Rückkehr zum Live-Finale einzusetzen: "Fakt ist, der Fehler hätte nicht passieren können, wenn es live gewesen wäre. Ich werde alles dafür tun, dass das Finale nächstes Jahr wieder live ist." (spot/cw)