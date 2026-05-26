Heidi Klum feiert ihr "HeidiFest": Die ersten Musik-Acts stehen fest

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Das "Heidifest" steigt am 17. September (Bild: RTL / KI-generiert)

Dass Heidi Klum (53) auch in diesem Jahr mit ihrem "HeidiFest" ihre Liebe zu Bayern und zum Schlager feiern wird, steht bereits seit Längerem fest. Nun sind die ersten prominenten Gäste bekannt, die am 17. September im Münchner Hofbräuhaus für die passende musikalische Begleitung sorgen sollen: Vicky Leandros (74) und Markus Mörl (67).



Vicky Leandros freut sich bereits auf ihren Auftritt beim "HeidiFest". "Heidi Klum ist eine erfolgreiche Powerfrau, die in ihrem Leben schon so viel erreicht hat. Sie hat die ganze Welt erobert!", schwärmt die Schlagerlegende und ESC-Gewinnerin von 1972 gegenüber RTL von ihrer Gastgeberin. München ist für die "Ich liebe das Leben"-Interpretin ohnehin ein fester Termin im Kalender: Da sie jedes Jahr das Oktoberfest besucht, blickt sie ihrer Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt mit besonderer Vorfreude entgegen.



Auch Markus Mörl, der mit seinem NDW-Hit "Ich will Spaß" bekannt wurde, gehört zum musikalischen Aufgebot des Abends, wie RTL bestätigte. Die "Bild"-Zeitung bringt zudem Sarah Engels (33) als weiteren musikalischen Gast der Pre-Wiesn-Party ins Spiel. Die Sängerin vertrat Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest.

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700 Gäste im vergangenen Jahr

Seine Premiere feierte das "HeidiFest" im vergangenen Jahr noch bei ProSieben. Rund 700 geladene Gäste kamen damals ins Münchner Hofbräuhaus, musikalisch sorgten unter anderem Jürgen Drews, Ross Antony, Howard Carpendale und Kerstin Ott für Stimmung. Auch Klums Familie ließ sich die Wiesn-Sause nicht entgehen: Ehemann Tom Kaulitz (36), dessen Zwillingsbruder Bill, ihre vier Kinder und Mutter Erna feierten gemeinsam mit ihr.



In diesem Jahr wechselt das "HeidiFest" den Sender: Zwei Tage vor dem offiziellen Anstich auf der Theresienwiese läuft die zweite Ausgabe erstmals bei RTL und RTL+.



Wer die Party im linearen Fernsehen komplett sehen will, wird allerdings enttäuscht. RTL überträgt ab 20:15 Uhr rund 25 Minuten das "Vorglühen mit Heidi", danach steigt der Sender in die Vorberichterstattung zur UEFA Europa League ein (queer.de berichtete). In voller Länge gibt es das Fest ab 20:40 Uhr nur bei RTL+. (spot/cw)