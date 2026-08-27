Dolly Partons Stern auf dem Walk of Fame zerstört

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Der Stern von Dolly Parton auf dem Hollywood Walk of Fame muss ausgetauscht werden. Seit Dienstag arbeitet eine Crew des Hollywood Historic Trust an der Platte, nachdem Unbekannte sie zerkratzt und den Namen der Sängerin unkenntlich gemacht hatten. Das bestätigte ein Sprecher der Hollywood Chamber of Commerce dem Magazin "Entertainment Weekly".



Aufgefallen war der Schaden einem Fan, der Fotos davon im Netz verbreitete. "Eine Anhängerin war gestern an dem Stern und hat in den sozialen Medien berichtet, dass er mit vielen Kratzern beschädigt wurde", sagte der Sprecher. "Auf dem Foto, das sie gepostet hat, sieht es tatsächlich danach aus."

Neuer Stern ab Freitag zu sehen

Seit Partons Tod hatten Fans dort Blumen niedergelegt, dazu Fotos, Kerzen und andere Erinnerungsstücke. Doch am Montagmorgen wurde alles abgeräumt, damit die Handwerker*innen anrücken konnten.



Zuständig ist der Hollywood Historic Trust, der die Sterne auf dem Boulevard instand hält. "Der Stern muss aushärten und wird am Freitag poliert, damit die Fans ihn genießen können."



Der Trust meldete sich am Dienstag auf Instagram zu Wortund stellte ein Foto der Arbeiten online. "Der Hollywood Historic Trust und die Hollywood Chamber of Commerce sind stolz darauf, das Vermächtnis von Dolly Parton mit einem Ersatz ihres Sterns zu ehren", heißt es dort. "Der neue Stern wird an diesem Freitag zu sehen sein."



Geehrt an der Seite von Sylvester Stallone



Die Platte an der Adresse 6712 Hollywood Boulevard stammt aus dem Juni 1984. Parton bekam sie gemeinsam mit Sylvester Stallone in einer Doppelzeremonie. Beide warben damals für ihren Film "Rhinestone".



Ein zweites Mal wurde die Sängerin im Juni 2018 verewigt, zusammen mit Emmylou Harris und Linda Ronstadt. Geehrt wurde ihr gemeinsames Album "Trio" von 1987. Parton war damit die erste Frau im 21. Jahrhundert mit zwei Sternen auf dem Walk of Fame.

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Gestorben mit 80 Jahren

Dolly Parton war am 25. August im Alter von 80 Jahren gestorben (queer.de berichtete). Ihre Vertreter*innen erklärten gegenüber "Entertainment Weekly": "Ein Leben voller Strasssteine, das hell genug strahlte, damit die ganze Welt es sehen konnte. Dolly wird für immer eine Inspiration bleiben, nicht nur durch ihre zeitlose Musik und ihr Songwriting, sondern auch durch ihren Witz, ihre Wärme und ihre Freundlichkeit, die uns alle wie Familie fühlen ließen."



Ihre sieben Jahrzehnte umfassende Karriere habe mehrere Generationen geprägt, heißt es weiter. Ihre wohltätige Arbeit werde nachwirken. (cw/spot)