Miley Cyrus kündigt neues Album für September an

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Miley Cyrus hat ein neues Album angekündigt. Die Sängerin veröffentlichte die Nachricht am Dienstag auf Instagram: Ihre zehnte Studioplatte trägt den Titel "Bass Persuades" und erscheint am 18. September.



"Mein zehntes Studioalbum, BASS PERSUADES, gehört euch ab dem 18. September", schrieb die 33-Jährige zu ihrem Beitrag. Was der Titel für sie bedeutet, erklärte sie im selben Post: "Musik ergreift uns. Wir fühlen sie, singen sie, tanzen manchmal dazu, lassen sie raus und machen weiter. Sie ist kraftvoll, verletzlich, sanft und stark. Ein volles Herz, Herzschmerz, jeder Teil des Lebens dazwischen."



Ihren Fans dankte die Grammy-Preisträgerin dafür, "Teil davon zu sein, meine kühnsten Träume wahr werden zu lassen". Sie hoffe aufrichtig, dass ihnen das Album gefalle.

Erste Auftritte seit über einem Jahr

Bei der Albumankündigung blieb es nicht. Im selben Zug machte Cyrus öffentlich, dass sie im Oktober erstmals in der Hollywood Bowl spielen wird, am 16. und am 18. Oktober. Für sie ist das eine Rückkehr auf die Bühne nach längerer Pause. Zuletzt stand die Sängerin im Juni 2025 in Paris vor Publikum, bei ihrem Billions Club Live Event von Spotify.



Wohin die Reise musikalisch geht, deutete sie in einem weiteren Instagram-Video an. Darin ist Cyrus an einer E-Gitarre zu sehen, im Hintergrund läuft allerdings eher elektronische, treibende Musik.



Nur einen Tag zuvor hatte Miley ihren Instagram-Account von "Miley Cyrus" zu "miley" umbenannt. Auch ihre offizielle Website verzichtet seit Kurzem auf den Nachnamen.



Ankündigung wenige Tage nach Dolly Partons Tod



Die Nachricht vom neuen Album fällt in eine schwere Zeit für die Sängerin. Erst wenige Tage zuvor war ihre Patin Dolly Parton gestorben. Die Country-Ikone starb am 25. August im Alter von 80 Jahren, nach einem "kurzen Kampf gegen den Krebs" (queer.de berichtete).



Cyrus meldete sich am 26. August auf Instagram zu Wort. Was der Verlust mit ihr mache, gehe "über das hinaus, was sich richtig anfühlt, um es zu teilen", schrieb sie. "Unsere heiligsten Momente waren privat, und dort werden sie bleiben, hinter der Bühne, unter dem Glamour und zwischen unseren Herzen."

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Parton hätte gewollt, dass sie "es fühlt, einen Song darüber schreibt und dann weitermacht und stark ist", hieß es weiter in dem Beitrag. "Ich habe einen Engel an meiner Seite. Das hatte ich immer." Eines ihrer letzten Gespräche habe sich um Musik und Verwandlung gedreht. Sie werde Parton immer lieben und wolle sie stolz machen.



Zum Schluss richtete sich Cyrus an alle, die um die Sängerin trauern: "Mein Herz bricht für die Welt, ihre Familie und ihre Freunde, die sie schmerzlich vermissen werden. Wir tragen diesen Verlust gemeinsam, und wir werden sie in all den schönsten Dingen sehen." (cw/spot)