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Heidi Klum muss nun doch nicht König Fußball weichen (Bild: Joyn / Daniel Graf)

Heidi Klum (53) zapft nun doch in voller Länge im Free-TV! Zunächst hatte es geheißen, dass ihr "HeidiFest" am 17. September nur in Auszügen im linearen Fernsehen gezeigt wird (queer.de berichtete). Doch diese Entscheidung wurde vom Kölner Sender RTL inzwischen revidiert.



Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, begründete diesen Kurswechsel mit den Worten: "Die Menschen haben richtig Lust auf diesen besonderen Abend. Heidi Klum übernimmt RTL und wir freuen uns gemeinsam auf ein rauschendes Fest im Hofbräuhaus!"



Von 20:15 bis 22:30 Uhr wird Klums Oktoberfest-Party nun bei RTL zu sehen sein, parallel dazu ist die Veranstaltung auch kostenlos via RTL+ zu streamen. Wer es nicht bis zur Primetime aushält, bekommt zudem ab 18:30 Uhr ein "Exclusiv Spezial" mit Frauke Ludowig aus München.



Auch eine Entscheidung wegen Fußball?



Der ursprüngliche Plan war, ab 20:40 Uhr vom "HeidiFest" zur Übertragung eines Fußballspiels der Europa League zu schalten. Klum wäre dann nur bei RTL+ in voller Länge zu sehen gewesen. Doch inzwischen wurde der Spielplan für den 17. September veröffentlicht  und dort findet sich ab 21:00 Uhr gar keine der beiden deutschen Mannschaften im Wettbewerb. Die TSG Hoffenheim spielt an diesem Tag bereits ab 18:45 Uhr und Bayer 04 Leverkusen bestreitet sein Auftaktmatch am Vortag.

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Diese Stars treten auf

Die ersten prominenten Gäste, die am 17. September im Münchner Hofbräuhaus für die passende musikalische Begleitung sorgen sollen, stehen ebenfalls fest: Vicky Leandros, Markus Mörl, Liz Mitchell von Boney M., La Bouche, Katja Ebstein und Tony Christie werden für und mit Heidi singen.



Leandros freut sich bereits auf ihren Auftritt beim "HeidiFest". "Heidi Klum ist eine erfolgreiche Powerfrau, die in ihrem Leben schon so viel erreicht hat. Sie hat die ganze Welt erobert!", schwärmt die Schlagerlegende gegenüber RTL von ihrer Gastgeberin.



Seine Premiere feierte das "HeidiFest" im vergangenen Jahr noch bei ProSieben. Rund 700 geladene Gäste kamen damals ins Münchner Hofbräuhaus, musikalisch sorgten unter anderem Jürgen Drews, Ross Antony, Howard Carpendale und Kerstin Ott für Stimmung. Auch Klums Familie ließ sich die Wiesn-Sause nicht entgehen: Ehemann Tom Kaulitz, dessen Zwillingsbruder Bill, ihre vier Kinder und Mutter Erna feierten gemeinsam mit ihr. (spot/cw)