Neukölln: Unbekannter trat trans Frau gegen Kopf

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Die Polizei untersucht einen transfeindlichen Zwischenfall in Neukölln (Bild: René Mentschke / flickr)

Die Berliner Polizei meldet einen offensichtlich transfeindlich motivierten Übergriff auf eine jungen trans Frau: Am Dienstagabend habe sich die 18-Jährige gegen 22:45 Uhr in Begleitung einer 21-jährigen trans­geschlechtlichen Person vor einem Restaurant in der Sonnenallee aufgehalten. Aus einer Personengruppe heraus soll ein bislang Unbekannter die 18-Jährige gefragt haben, ob sie ein Mann oder eine Frau sei. Anschließend soll der Mann die trans Frau beleidigt, ihr ins Gesicht geschlagen und sie zu Boden gestoßen haben. Während sie am Boden lag, soll er ihr mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Zudem soll er die 21-jährige Begleitperson ebenfalls beleidigt haben.

Nach der Tat flüchtete der Unbekannte über die Weichselstraße in Richtung Karl-Marx-Straße. Die 18-jährige trans Frau erlitt durch den Schlag und die Tritte eine Schwellung im Gesicht sowie durch den Sturz eine Schwellung am Ellenbogen. Eine ärztliche Behandlung lehnte sie ab. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen, weil es sich dabei um eine queer­feindlich motivierte Tat gehandelt haben könnte. Die Polizei machte  wie in Erstmeldungen üblich  keine weiteren Angaben zur verdächtigen Person.

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Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (pm/cw)

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