Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59406

Am 25. August gestorben

"Rocky Horror Picture Show"-Star Tim Curry: Todesursache ist bekannt

Rund eine Woche nach dem Tod von Tim Curry liegen einem US-Medium Unterlagen des Gesundheitsamts vom Los Angeles County vor. Sie benennen die Todesursache des Schauspielers und führen zwei weitere Erkrankungen auf.


Tim Curry wurde durch seine Rolle als Dr. Frank N. Furter bekannt (Bild: Kevin Paul / wikipedia)

Nach dem Tod von Tim Curry (1946-2026) ist bekannt, woran der britische Schauspieler gestorben ist. Das US-Magazin "People" beruft sich auf Unterlagen des Gesundheitsamts vom Los Angeles County, die dem Blatt vorliegen. Demnach war eine koronare Herzkrankheit, also eine Erkrankung der Herzkranzgefäße, die Todesursache. Curry starb am 25. August im Alter von 80 Jahren (queer.de berichtete).

In den Dokumenten sind dem Bericht zufolge zwei weitere Erkrankungen vermerkt, die zu seinem Tod beigetragen, ihn aber nicht ursächlich ausgelöst haben: ein zurückliegender Schlaganfall und Nierenkrebs.

- Werbung -
Video - Das Business-Reisegefühl mit Air France

Gestorben zu Hause in Los Angeles

Sein Manager hatte "People" mitgeteilt, dass Curry friedlich in seinem Haus im Stadtteil Toluca Lake gestorben sei. Der Tod trat demnach kurz vor Mitternacht um 23:18 Uhr ein. Die Polizei von Los Angeles bestätigte dem Magazin, dass Beamte am 25. August zu einem Einsatz gerufen wurden und die Todesermittlungen zu einem Mann in seinen Achtzigern abschlossen.

Currys Gesundheit war seit 2012 angeschlagen gewesen. Damals erlitt er einen schweren Schlaganfall, von dem er sich nie vollständig erholte und der ihn in den Rollstuhl zwang. Aus der Öffentlichkeit und weitgehend auch aus dem Schauspielberuf zog er sich danach zurück und arbeitete vor allem als Sprecher.

Im September 2025 sprach er bei einer Jubiläumsvorführung zum 50. Geburtstag von "The Rocky Horror Picture Show" im Academy Museum in Los Angeles offen über seinen Zustand. "Ich kann immer noch nicht laufen, deswegen sitze ich in diesem albernen Stuhl, und das schränkt sehr ein. Ich werde also nicht singen und ich werde so bald nicht tanzen. Mit meinem linken Bein habe ich immer noch echte Probleme."

- Werbung -

Von der Londoner Bühne zum Kultstar

Curry studierte in Birmingham und begann seine Laufbahn am Theater. 1968 stand er in der Londoner Erstaufführung von "Hair" auf der Bühne, es folgten Engagements im West End und am Broadway. Dreimal wurde er für den Tony Award nominiert, zweimal für den Laurence Olivier Award.

Berühmt machte Curry vor allem eine Figur: Dr. Frank N. Furter, der queere Wissenschaftler im Korsett aus Richard O'Briens Musical "The Rocky Horror Show". Curry spielte sie zuerst in London, dann in Los Angeles und New York und schließlich 1975 in der Verfilmung "The Rocky Horror Picture Show".

Im Kino prägten ihn zudem Rollen wie Rooster Hannigan in "Annie" (1982), der Butler Wadsworth in "Clue" (1985) und Long John Silver in "Die Schatzinsel" mit den Muppets (1996). Einem Millionenpublikum blieb Curry als Horrorclown Pennywise in der ersten Verfilmung von Stephen Kings "Es" von 1990 in Erinnerung, ebenso als Hotelangestellter Mr. Hector in "Kevin  Allein in New York". (cw/spot)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Rocky Horror Picture Show
27.08.26 | Im Alter von 80 Jahren
Star der "Rocky Horror Picture Show": Tim Curry ist gestorben
19.04.26 | Dr. Frank N. Furter
Queere Kultfigur der "Rocky Horror Show": Tim Curry wird 80
30.09.25 | 50 Jahre "Rocky Horror Picture Show"
Immer noch im "blöden Rollstuhl": So geht es Tim Curry
14.08.25 | Er wurde als Frank N. Furter berühmt
50 Jahre "Rocky Horror Picture Show": Wie geht es Tim Curry heute?
06.07.25 | Queer Cinema Classics, Teil 64
50 Jahre queerer Kult: "The Rocky Horror Picture Show"
07.12.24 | Das perfekte Weihnachtsgeschenk
"Richard O'Brien's Rocky Horror Show" bis April in DACH-Ländern
-w-
Neu auf queer.de
Am 25. August gestorben
"Rocky Horror Picture Show"-Star Tim Curry: Todesursache ist bekannt
Nach 15 Jahren
Tim Cook ist nicht mehr Apple-Chef
Hamburg
Homophober Pädokrimineller zu viereinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt
Berlin
Jugendamt kannte Gefährder-Einstufung von Abdul Ballout nicht
Erstes Yiannopoulos-Interview in England
"Ex-schwuler" Rechtsextremist schämt sich nach Abschiebung für Trump-Unterstützung
Eklat bei Demo gegen homophobe CDU-Stadträtin
Linke drehen jüdischem Grünen-Politiker bei queerpolitischer Rede das Mikrofon ab
Polizeibericht Berlin
Neukölln: Unbekannter trat trans Frau gegen Kopf
Vorerst letztes Konzert
Ariana Grande sagt ihren Fans tränenreich ade