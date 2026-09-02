Attacken auf schwule Cruiser im Düsseldorfer Hofgarten

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Während Polizist*­innen am vergangenen Donnerstagabend eigentlich eine Raubtat im Düsseldorfer Hofgarten aufklären wollten, gingen ihnen zwei Jugendliche ins Netz, die Passanten homofeindlich bedroht und beleidigt hatten. Das teilte die Düsseldorfer Polizei am Mittwoch mit. Möglicherweise hatten sich die Tatverdächtigen zudem an dem Raub in der vorherigen Nacht beteiligt.



Am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, schilderte ein 60-jähriger Mann der Polizei, dass er in der Nacht zuvor von mehreren Jugendlichen im Hofgarten beraubt worden sei. Bei dem Überfall war er mit Pfefferspray angegriffen worden; zudem war ihm eine Bauchtasche mit Mobiltelefon sowie seine Armbanduhr entwendet worden. Nachdem er nun versucht hatte, auf seinem eigenen Telefon anzurufen, nahm tatsächlich einer der vermeintlichen Täter das Telefonat entgegen und wies den 60-Jährigen an, dass er sein Hab und Gut im Hofgarten abholen könne. Hierauf verständigte der 60-jährige Mann die Polizei.

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Ein weiteres Opfer fand die Bauchtasche im Gebüsch

Gemeinsam mit Beamt*innen ging er nun in Richtung Hofgarten in der Hoffnung, die mutmaßlichen Täter antreffen zu können. Auch hier versuchte der 60-Jährige wieder, auf seinem eigenen Telefon anzurufen, doch diesmal nahm niemand ab.



Plötzlich kam ein 31-Jähriger auf die Polizist*innen zu, der die Bauchtasche samt Telefon in einem Gebüsch zufällig gefunden hatte. Dieser berichtete den Beamt*innen nun, dass er soeben im Hofgarten von drei Jugendlichen im Hofgarten homophob beleidigt und bedroht worden war. Aufgrund der Beschreibung des 60-Jährigen könnten diese für den Raub in Frage kommen.

Zwei der drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen

Die Polizist*innen konnten im Hofgarten ein jugendliches Trio beobachten, das immer wieder Personen ansprach und beleidigte. Als sie die drei schließlich kontrollieren wollten, flüchteten sie. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten zwei der drei Jugendlichen stellen; die dabei erheblichen Widerstand leisteten. Der 16-Jährige und der 17-Jährige, jeweils mit deutscher Staatsbürgerschaft, wurden vorläufig festgenommen. Sie erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren, unter anderem wegen Beleidigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamt*innen.



Inwiefern die Jugendlichen auch tatsächlich für den Raub aus der vorherigen Nacht verantwortlich sind, ist Teil der laufenden Ermittlungen. "Ob bei dem Trio eine queerfeindliche Tatmotivation zugrunde liegt, wird aktuell durch den Staatsschutz geprüft, heißt es weiter im Polizeibericht.



Der Hofgarten ist als schwuler Cruising-Treffpunkt bekannt. Immer wieder kam es zu Gewalt, 1995 wurde ein schwuler Mann ermordet. Vor wenigen Jahren machte ein Rentner Schlagzeilen, der immer wieder Büsche stutzte, um Cruising zu verhindern und Obdachlose zu vertreiben (queer.de berichtete). (cw)