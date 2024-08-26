Elliot Page: Nach Kino-Hit "Die Odyssee" keine neuen Rollen



Elliot Page wartet auf Rollenangebote (Bild: IMAGO / FAMOUS)

Heute, 09:57h 2 Min.

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Trotz einer Rolle in einem der erfolgreichsten Filme des Jahres, "Die Odyssee", hat Schauspieler Elliot Page noch kein nächstes Projekt in Aussicht. Im Podcast "On Film With Kevin McCarthy" ging der Moderator McCarthy davon aus, dass Page nach dem Film unzählige Rollenangebote bekam. Aber Page entgegnete witzelnd: "Nein, Kevin, habe ich nicht. Also  wenn mich jemand anrufen möchte ..."



Der Schauspieler erklärte weiter: "Ich glaube, es ist im Moment ein bisschen schwierig für mich, gecastet zu werden. Ich denke, das liegt an offensichtlichen, ziemlich offensichtlichen Gründen." Page spielt dabei auf die politische Situation in den USA an, in der die Trump-Regierung trans Menschen immer wieder für gesellschaftliche Verfehlungen verantwortlich macht (queer.de berichtete).



Ironisch und schmunzelnd erklärte Page weiter: "Ich weiß, ich erfahre gerade Gegenwind  weil ich Kanadier bin. Ich weiß nicht, worum es da geht..." Der in der kanadischen Provinz Nova Scotia geborene Schauspieler hatte im Dezember 2020 sein Coming-out als trans Mann (queer.de berichtete).

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Dreh der "Odyssee" war für Page "kathartisch"

McCarthy und Elliot Page unterhielten sich über seine vergangenen Rollen. Vor der "Odyssee" spielte Page 2010 mit "Inception" in einem weiteren Film von Regisseur Christopher Nolan mit  damals noch in der weiblichen Rolle der Ariadne. "Ich hatte so eine großartige Zeit in diesem Film. Ich hatte so eine großartige Zeit mit Chris, aber ich habe mich persönlich sehr unwohl gefühlt", sagte der Oscar-nominierte Schauspieler.



Jetzt, da das nicht mehr so sei, könne er "vielleicht meine beste Leistung abrufen". Die Arbeit in der "Odyssee" nennt er "kathartisch", der Drehschluss sei für ihn ein Moment gewesen, in dem sich ein Kreis geschlossen habe.

Page spielte in der "Odyssee" den jungen griechischen Soldaten Sinon, der einen entscheidenden Anteil an der List mit dem Tojanischen Pferd hat. Seine Besetzung stieß in konservativen Kreisen wegen seiner Geschlechtsidentität auf Unmut. Der Trump-nahe Unternehmer Elon Musk kritisierte etwa, dass im Film Schwarze mitspielen und mit Page auch eine trans Person. Der Multimilliardär kündigte an, eine eigene weiße und cisgeschlechtliche Version der "Odyssee" mit seinem KI-Tool produzieren zu wollen (queer.de berichtete). (dpa/cw)