Katy Perry: Justin Trudeau ist "die Liebe meines Lebens"

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Katy Perry (41) schwärmt von ihrem Partner Justin Trudeau (54) und spricht über ihre Trennung von Orlando Bloom (49). Anlässlich des Kinostarts ihres Konzertfilms "Katy Perry: The Lifetimes Tour  Live From Paris" erklärte sie in einem "People"-Interview über das vergangene Jahr: "Viele Leute haben gesagt, ich würde das nicht schaffen, und haben mich heftig kritisiert." Ihre Welttournee umfasste 91 Konzerte.



Mitten in der Tour, die im April 2025 begann, wurde bekannt, dass Perry sich von ihrem langjährigen Partner Orlando Bloom getrennt hatte. Die beiden Stars, die gemeinsam die sechsjährige Tochter Daisy Dove haben, trennten sich im Juni 2025 nach fast zehn gemeinsamen Jahren.

"Ich habe geweint"

"Das war wahrscheinlich die schwerste Zeit", erzählte Perry "People". "Meine Freunde waren alle zu Hause. Ich habe geweint und mich einfach weit weg gefühlt. Aber dann haben meine Engel sich an die Arbeit gemacht. Sie waren wirklich für mich da."



Nach dem Liebeskummer habe sie in Justin Trudeau eine neue Liebe gefunden. Mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister war sie im Juli 2025 erstmals zusammen gesehen worden. Nachdem der Politiker bei einigen ihrer Konzerte aufgetaucht war, machten die beiden ihre Beziehung im Oktober desselben Jahres öffentlich  mit einem gemeinsamen Ausflug nach Paris an Perrys 41. Geburtstag.

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"Ich durfte die Liebe meines Lebens kennenlernen"

"Ich habe gelernt, mich wieder auf meine Bestimmung zu besinnen", sagte Perry über die "Lifetimes"-Tour. "Und ich habe das größte Geschenk dieser Tour erhalten: Ich durfte die Liebe meines Lebens kennenlernen." Die 41-Jährige sagte, dass sich "die Dinge verändert haben", nachdem sie Trudeau auf ihrer Tour getroffen hatte.



Die Sängerin ist überzeugt, dass sie ihre Beziehung selbst manifestiert habe, und erklärte, dass sie eine Liste mit zehn Wünschen für ihr Leben aufgeschrieben habe. "Auf Platz zehn stand einfach nur 'Wahre Liebe'. Und ich glaube, genau da sind wir jetzt", fuhr sie fort.



Perry hat bereits zuvor offen über die Probleme gesprochen, die sie im vergangenen Jahr durchgemacht hat. Bei der Weltpremiere ihres Konzertfilms auf dem Tribeca Film Festival im Juni bezeichnete sie 2025 als "eines der schwersten Jahre meines Lebens".



"Ich habe verdammt viel durchgemacht", meinte sie damals. "Und es gab Tage, die wirklich, wirklich, wirklich schwer waren. Aber ich habe einfach weitergemacht, weil ich meinen Fans, meiner Tochter und mir selbst ein Versprechen gegeben hatte." (spot/cw)