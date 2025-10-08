Nadja Benaissa zieht bei "Promi Big Brother" ein

Heute, 11:17h 3 Min.

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Sat.1 hat den Cast der neuen "Promi Big Brother"-Staffel bekannt gegeben. Bei einem Reveal-Event am Mittwochabend im Capitol Theater in Düsseldorf stellte der Sender die ersten zehn Bewohner*innen vor. Los geht es am Montag, 5. Oktober, um 20:15 Uhr live in Sat.1. Diesmal spielt sich alles im Garten des großen Bruders ab.



Die beiden prominentesten Namen der Runde kommen aus dem Sport und aus der Musik: Box-Legende Axel Schulz (57) und Nadja Benaissa (44), Sängerin der No Angels.



Für Axel Schulz ist es die erste Reality-Show



Schulz war in den Neunzigern als Schwergewichtsboxer zum Publikumsliebling geworden, 1999 beendete er seine Profikarriere. Ins Reality-Fernsehen hat es ihn bislang nie gezogen. "Promi Big Brother" ist laut Sender sein erstes Format dieser Art.



Vor dem Zusammenleben auf engem Raum mit lauter fremden Leuten dürfte ihm wenig bange sein. "Früher habe ich im Trainingslager immer mit 20 bis 25 Leuten in einem großen Raum oder in Sporthallen geschlafen", wird der 57-Jährige in der Mitteilung zitiert.

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Nadja Benaissa will sich öffnen

Benaissa wurde 2000 durch die erste Staffel von "Popstars" bekannt und gehörte danach als Mitglied der No Angels zu den größten Popstars des Landes. Zuletzt trat sie in diesem Jahr bei "Let's Dance" an.



Was sie sich von den Wochen unter Dauerbeobachtung erhofft, formuliert sie so: "Ich möchte mich mehr öffnen und zeigen. 'Promi Big Brother' wird eine absolut einzigartige Erfahrung für mich."



Diese acht ziehen außerdem ein



Komplettiert wird die erste Bewohnerriege von Gastronom Redo (57), der als Social-Media-Phänomen bekannt wurde und seit über 35 Jahren sein eigener Chef ist. Er fragt sich, was von ihm übrig bleibt, wenn man ihm alles wegnimmt.



Dazu kommen Reality-Star Maurice Dziwak (28), bekannt aus "Promis unter Palmen" und dem Dschungelcamp, und Ex-Profifußballer Christian Lell (42), der beim FC Bayern zweimal das Double gewann. Lell will die Zeit im Container als persönlichen Reset nutzen und dort seinen meditativen Lebensstil beibehalten.



Ebenfalls dabei: Podcasterin Gia Georgina (37), die als mittlerweile Ex-Partnerin von Sido bekannt wurde und heute mit dessen Ex-Frau Charlotte Engelhardt das Format "The Real Ex-Wives" bestreitet. Schauspieler Gedeon Burkhard (57), der durch "Kommissar Rex" berühmt wurde und später in "Inglourious Basterds" zu sehen war, hat nur einen Wunsch: keine schnarchenden Kollegen.



Jünger geht es bei Streamerin Nina Bridney (23) zu, deren persönlicher Rekord bei 13 Stunden Livestream am Stück liegt. Außerdem ziehen "Germany's next Topmodel"-Finalist Godfrey Egbon (35) und die Schweizer "Bachelor"-Gewinnerin Francesca Morgese (28) ein. Egbon gibt als Ziel den Sieg aus, "sofern ich nicht zu vielen Menschen unsympathisch bin".

Mehrere Plätze offen

In den letzten Ausgaben von "Promi Big Brother" nahmen jeweils zwölf und 18 Promis an der Show teil. Es könnte also sein, dass noch mehr einziehen. Von Boulevardmedien im Gespräch sind dabei auch zwei queere Stars: die mit einer Frau verheiratete zweifache Fußball-Wetlmeisterin Nadine Angerer sowie der Schlagersänger Patrick Lindner. Er hat bereits einige Realityerfahrung gesammelt: So trat Lindner 2012 bei "Let's Dance" (RTL) auf, 2018 war er dann bei "Das große Promibacken" auf Sat.1 dabei. Außerdem nahm er 2021 bei "Die Herzblut-Aufgabe  Promis in der Pflege" (Sat.1) teil und war in mehreren Folgen der ARD-Show "Verrückt nach Meer" dabei.



Täglich live, dazu Stream rund um die Uhr



Durch die täglichen Live-Shows führen wie gewohnt Marlene Lufen und Jochen Schropp. Im Anschluss läuft in Sat.1 "Promi Big Brother  Die Late Night Show". Auf Joyn können Fans das Geschehen im 24-Stunden-Livestream vom Einzug bis zum Finale verfolgen. (spot/cw)