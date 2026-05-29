Heidi Klum feiert Comeback bei "America's Got Talent"

Heute, 11:23h 2 Min.

2 Min.



Heidi Klum ist mit ihrem "Heidifest", "Germany's Next Topmodel" und "Project Runway" scheinbar noch immer nicht ausgelastet (Bild: SharkNinja DE / Max Montgomery)

Heidi Klum (53) kehrt an das Jurypult von "America's Got Talent" zurück. Am 8. September springt das Model für den britischen TV-Produzenten Simon Cowell (66) ein, der sich weiterhin von einer Rückenoperation erholt. Das gab der verantwortliche Sender NBC am Mittwochabend bekannt.



Klum übernimmt für eine Sonderfolge: Weil der letzte Durchgang des Viertelfinales der 21. Staffel ansteht, wird die Sendung auf drei Stunden ausgedehnt. Alle Auftritte und Ergebnisse werden in einer einzigen Ausgabe gezeigt. Am Ende des Abends steht fest, welche 16 Acts um die Million Dollar weiterkämpfen. Die separate Folge am Mittwoch, dem 9. September, entfällt dafür.



Comeback nach zwei Jahren



Heidi Klum bringt reichlich "AGT"-Erfahrung mit. Sie saß von 2013 bis 2018 und 2020 bis 2024 in elf Staffeln und knapp 250 Folgen in der Jury der Castingshow, dazu kommen die Ableger "AGT: Fantasy Leagues", "AGT: All-Stars" und "AGT: The Champions". Nachdem sie 2025 als Moderatorin zurück zu "Project Runway" geholt wurde, hatte sie sich nach Staffel 19 verabschiedet.



Thompson hielt den Stuhl warm



Neben ihr urteilen kommende Woche wie gewöhnlich Howie Mandel, Sofía Vergara und Mel B über die Kandidat*­innen. Zuletzt war Comedian Kenan Thompson wie bereits 2020 für den verletzten Simon Cowell eingesprungen.



Dessen Ausfall wegen einer Rückenoperation hatte sein Sprecher im August gegenüber "Entertainment Weekly" bestätigt. Medizinische Fragen seien Privatsache, hieß es, es handle sich aber um eine "Routinebehandlung" und Cowell werde "in ein paar Wochen" zurück in der Show sein.



Der Produzent war im August 2020 im Innenhof seines Hauses in Malibu von einem E-Bike gestürzt und rund zweieinhalb Meter durch die Luft geschleudert worden. Dabei brach er sich den Rücken und musste mehrere Stunden lang operiert werden, der Vorfall beeinträchtigt ihn bis heute.



Die 21. Staffel von "America's Got Talent" läuft seit dem 2. Juni und endet am 23. September. Gezeigt wird die Show normalerweise dienstags und mittwochs bei NBC. (spot/cw)