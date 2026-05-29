Heidi Klum feiert Comeback bei "America's Got Talent"

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59416

Heidi Klum ist mit ihrem "Heidifest", "Germany's Next Topmodel" und "Project Runway" scheinbar noch immer nicht ausgelastet (Bild: SharkNinja DE / Max Montgomery)

Heidi Klum (53) kehrt an das Jurypult von "America's Got Talent" zurück. Am 8. September springt das Model für den britischen TV-Produzenten Simon Cowell (66) ein, der sich weiterhin von einer Rückenoperation erholt. Das gab der verantwortliche Sender NBC am Mittwochabend bekannt.

Klum übernimmt für eine Sonderfolge: Weil der letzte Durchgang des Viertelfinales der 21. Staffel ansteht, wird die Sendung auf drei Stunden ausgedehnt. Alle Auftritte und Ergebnisse werden in einer einzigen Ausgabe gezeigt. Am Ende des Abends steht fest, welche 16 Acts um die Million Dollar weiterkämpfen. Die separate Folge am Mittwoch, dem 9. September, entfällt dafür.

Comeback nach zwei Jahren

Heidi Klum bringt reichlich "AGT"-Erfahrung mit. Sie saß von 2013 bis 2018 und 2020 bis 2024 in elf Staffeln und knapp 250 Folgen in der Jury der Castingshow, dazu kommen die Ableger "AGT: Fantasy Leagues", "AGT: All-Stars" und "AGT: The Champions". Nachdem sie 2025 als Moderatorin zurück zu "Project Runway" geholt wurde, hatte sie sich nach Staffel 19 verabschiedet.

Thompson hielt den Stuhl warm

Neben ihr urteilen kommende Woche wie gewöhnlich Howie Mandel, Sofía Vergara und Mel B über die Kandidat*­innen. Zuletzt war Comedian Kenan Thompson wie bereits 2020 für den verletzten Simon Cowell eingesprungen.

Dessen Ausfall wegen einer Rückenoperation hatte sein Sprecher im August gegenüber "Entertainment Weekly" bestätigt. Medizinische Fragen seien Privatsache, hieß es, es handle sich aber um eine "Routinebehandlung" und Cowell werde "in ein paar Wochen" zurück in der Show sein.

Der Produzent war im August 2020 im Innenhof seines Hauses in Malibu von einem E-Bike gestürzt und rund zweieinhalb Meter durch die Luft geschleudert worden. Dabei brach er sich den Rücken und musste mehrere Stunden lang operiert werden, der Vorfall beeinträchtigt ihn bis heute.

Die 21. Staffel von "America's Got Talent" läuft seit dem 2. Juni und endet am 23. September. Gezeigt wird die Show normalerweise dienstags und mittwochs bei NBC. (spot/cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild21:45h, Arte:
    Familiengeheimnisse
    Folgen 1-3 der spanischen Miniserie mit intimen Coming-of-Age-Geschichten, bei denen Jugendliche in einer traditionellen Dorfgemeinschaft ihre sexuelle Identität und queeres Begehren entdecken.
    Serie, E 2025
  • mehr TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Heidi Klum
02.09.26 | Heidi Klums Oktoberfest-Party
RTL überrascht Fans vom "HeidiFest" mit dieser Entscheidung
01.09.26 | Pre-Wiesn-Party am 17. September
Heidi Klum feiert ihr "HeidiFest": Die ersten Musik-Acts stehen fest
01.09.26 | Dreharbeiten beginnen bald
GNTM startet in die 22. Runde: So geht es für Heidi Klum weiter
20.08.26 | Fußball hat Vorrang
"HeidiFest" dieses Jahr bei RTL: Nur 25 Minuten im linearen Fernsehen
09.08.26 | Oktoberfest-Sause
Heidi Klum wechselt mit "HeidiFest" zu RTL
29.05.26 | Sieger*­innen aus Pulheim und Münster
GNTM-Finale mit Hollywood-Flair: Aurélie und Ibo holen den Titel
-w-
Neu auf queer.de
Wahlveranstaltung in Halle
Nach rechtsextremer Provokation: Trans Politikerin schüttet Wasser über Zuschauer
Neuer Job nach Leihmutter-Affäre
Spahn geht für die Union in den Haushaltsausschuss
Juristische Auseinandersetzung
Rapper streute Gerüchte über Drogen bei "Chemparty": Jens Spahn zeigt Ski Aggu an
Sie wurde 92 Jahre alt
Feminismus-Ikone Gloria Steinem ist tot
USA
Polizei: Attentat auf Schwulenbar in Arizona war Hass­verbrechen
"Arbeit und Struktur"
Sandra Hüller spielt erneut Männerrolle
Berlin
Direkt im Nollendorfkiez: Homo-Hasser schlägt 62-Jährigen zusammen
Simon Cowell fällt aus
Heidi Klum feiert Comeback bei "America's Got Talent"