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Wahlveranstaltung in Halle

Nach rechtsextremer Provokation: Trans Politikerin schüttet Wasser über Zuschauer

Trans Politikerin Wenke Dargel hat bei einer Wahlveranstaltung einen rechtsextremen Zuschauer mit Wasser übergossen. Die AfD versucht, daraus Kapital zu schlagen.


Wenke Dargel ist Linken-Direktkandidatin in Halle (Bild: Die Linke Sachsen-Anhalt)


Halle (Saale)

Eklat bei einer Wahldebatte in Halle: Trans Linken-Kandidatin Wenke Dargel hat am Dienstag einem offenbar rechtsextremen Mann, der sie vorher provoziert hatte, einen Becher Wasser auf das T-Shirt geschüttet. Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" (Bezahlartikel) berichtet, habe der Mann sie zuvor mit Luftküssen schikaniert. In Sachsen-Anhalt wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt.

Der Mann habe laut dem Bericht in einer Gruppe gesessen, die durch ihre Kleidung deutlich als Rechtsextreme zu erkennen gewesen wären. Mitglieder der Gruppe hätten auch die Veranstaltung gefilmt, bis der Moderator dies unterbunden habe. Laut "Du bist Halle" hätten die Zuschauenden auch Mitglieder anderer demokratischer Parteien belästigt.

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Dargel: "Hass, Häme und Bedrohungen" massiv

Dargel erklärte, sie sei vom Ausmaß des Hasses gegen ihre Person überrascht gewesen. "Hass, Häme und Bedrohungen begleiten mich seit Wochen real und im Netz in massiver Form", so Dargel. Der Linken-Stadtverband zeigte Verständnis für die Kandidatin, weil sie extrem angefeindet werde. Es sei "menschlich nachvollziehbar", dass sie auf dem Podium eine Grenze ziehen wollte.

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Die AfD versucht unterdessen, aus der Aktion politisches Kapital zu schlagen und sich als Opfer darzustellen. In der rechtspopulistischen "Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung" behauptete AfD-Direktkandidat Paul Backmund, dass er bei der Debatte zunächst gedacht habe, die Linken-Politikerin hätte es auf ihn abgesehen. Er warf ihr vor, kein "dickes Fell" zu haben und sich "in ihrer Opferrolle" zu suhlen. Außerdem werde ohnehin meist die AfD angefeindet.

Laut Umfragen kann die AfD bei den Wahlen am Sonntag mit über 40 Prozent der Stimmen rechnen und liegt somit nahe an der absoluten Mehrheit der Sitze. Damit könnte zum ersten Mal seit dem Nazi-Regime wieder eine rechtsextreme Partei ein Land regieren. (cw)

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Halle (Saale)
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