Milla Jovovich steigt bei "Heated Rivalry" ein

Heute, 05:04h 2 Min.

2 Min.

Milla Jovovich (50) gehört zur neuen Besetzung der zweiten Staffel von "Heated Rivalry". Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, übernimmt Jovovich darin die Rolle der Dr. Galina Molchalina. Laut "Entertainment Weekly" ist sie die russische Therapeutin, bei der Ilya Rozanov wegen Depressionen und Angstzuständen Hilfe sucht.



Wie groß der Part ausfällt und an welcher Stelle die Figur in die Handlung eingreift, ließ die Produktion bislang offen. Bekannt wurde Jovovich durch die "Resident Evil"-Reihe und durch Luc Bessons Science-Fiction-Film "Das fünfte Element".



Zwei weitere Namen für die Fortsetzung



Neben Jovovich verpflichtete die Serie zwei weitere bekannte Darsteller. Kevin Zegers (41), zuletzt in der Serie "The Madison" zu sehen, spielt Coach Wiebe. Paul Gross (67), der unter anderem in der Broadway-Bühnenadaption zu "Good Night, and Good Luck" und "Tales of the City" aufgetreten ist, verkörpert Ligachef Roger Crowell.



Das Trio trifft auf die beiden Hauptdarsteller Connor Storrie (26) und Hudson Williams (25). Zur bereits zuvor bestätigten Besetzung zählen unter anderen Justice Smith, Charlie Gillespie, Sophie Nélisse, Emily Hampshire, Dylan Walsh, Christina Chang und François Arnaud (queer.de berichtete).

- Werbung -



Worum es in Staffel zwei geht

Serienschöpfer ist Jacob Tierney (46), der auch Regie führt und als ausführender Produzent arbeitet. Im Zentrum stehen die rivalisierenden Profis Shane Hollander (Williams) und Ilya Rozanov (Storrie), die sich zwischen Ehrgeiz und Anziehung aufreiben. Was als heimliche Affäre zweier Nachwuchsspieler beginnt, wächst sich über Jahre zu einer Geschichte über Liebe, Verdrängung und Selbstfindung aus.



Die Vorlage liefert Rachel Reids Buchreihe "Game Changers". Für die zweite Staffel greift das Team auf den sechsten Band "The Long Game" zurück. Darin spielen Shane und Ilya bei Klubs, die geografisch näher beieinander liegen. Und sie müssen klären, was passiert, wenn ihre Beziehung öffentlich wird.

Vom Geheimtipp zum Millionenpublikum

In den USA startete die Serie im November 2025 bei HBO Max und entwickelte sich schnell zum Überraschungserfolg. Schon im Dezember gehörte sie zu den erfolgreichsten Serienstarts des Jahres auf der Plattform.



Anfang 2026 wuchs das Publikum weiter deutlich  auch durch die starke Resonanz in den sozialen Medien. Laut "Variety" kamen die Folgen im Schnitt auf mehr als zehn Millionen Zuschauer*innen. Die zweite Staffel soll im Frühjahr 2027 bei HBO Max starten. (cw/spot)