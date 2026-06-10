Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59425

Hape Kerkeling (Bild: WDR / Florianfilm GmbH)

Der schwule Entertainer und Komiker Hape Kerkeling hat die SPD-Bundestagsfraktion aufgefordert, Intoleranz und Extremismus entschlossen entgegenzutreten. "Wenn wir jeder noch so kruden Behauptung im Namen der Meinungsfreiheit dieselbe Bühne bauen wie einer geprüften Tatsache, wenn wir jedem Verfassungsfeind im Namen vermeintlicher Fairness denselben Resonanzraum geben wie seinen Gegnern, dann sägen wir nicht am Ast der Intoleranz. Wir sägen am Ast, auf dem wir alle gemeinsam sitzen", sagte Kerkeling in einer Klausur, die hinter verschlossenen Türen stattfand. Auszüge der Rede wurden von der SPD schriftlich verbreitet.

Der Schauspieler warnte demnach vor einer "Kapitulation der Fakten vor der Lautstärke" und nahm dabei auch Bezug zur AfD. Er erinnerte, der Fraktionsvorsitzende "einer bestimmten Partei" habe 2018 offen ausgesprochen, die zwölf Jahre Nationalsozialismus seien nur ein "Vogelschiss" in über tausend Jahren deutscher Geschichte. Der damalige AfD-Fraktionschef Alexander Gauland hatte wörtlich gesagt: "Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte."

Kerkeling erinnerte die sozialdemokratischen Abgeordneten an den SPD-Parteivorsitzenden Otto Wels, der am 23. März 1933 bei einer Reichstagssitzung aufstand und als Einziger dem Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten widersprach  "mit Sätzen, die uns heute noch die Nackenhaare aufstellen", so Kerkeling. "Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht", hatte Wels gesagt. Und: "Kein Ermächtigungsgesetz gibt Ihnen die Macht, Ideen, die ewig und unzerstörbar sind, zu vernichten."

- Werbung -

Kerkeling sagte an die Abgeordneten gerichtet, Wels hätte auch schweigen können. "Schweigen wäre bequemer gewesen. () Er hat es trotzdem nicht getan. Und genau deshalb stehen wir heute, dreiundneunzig Jahre später, nicht an seinem Grab. Wir stehen in seinem Vorbild."

Der 61 Jahre alte Kerkeling  vielen bekannt durch Rollen wie die des rheinisch-jovialen Vize-Chefredakteurs Horst Schlämmer ("Isch kandidiere")  hat stets auch politische Positionen bezogen. Im April sprach er zum Gedenken an die Befreiung des KZ Buchenwald (queer.de berichtete). Im Internet läuft eine Petition mit der Forderung, ihn im kommenden Jahr zum Bundespräsidenten zu wählen (queer.de berichtete). (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Hape Kerkeling
14.08.26 | "Sehr liebenswert"
Woelki lobt Kerkeling
15.07.26 | Erfurt
Hape Kerkeling soll im Thüringer Landtag über AfD-Verbot sprechen
13.07.26 | Dreharbeiten
Kompars*­innen für Verfilmung von Hape-Kerkeling-Buch gesucht
13.06.26 | Engagement gegen Rechts
Kerkeling kritisiert "Stellvertreterbürgerkrieg" im Netz
10.06.26 | Freiheit "gegen Unkraut verteidigen"
Hape Kerkeling wird CSD-Botschafter in Leipzig
10.06.26 | Komiker als Staatsoberhaupt?
Online-Petition: 20.000 für Hape Kerkeling als Bundespräsident
-w-
Neu auf queer.de
Festival am Hockenheimring
Felix Jaehn "schockiert" über "Glücksgefühle"-Streit
Neue Zahlen
Queer­feindliche Hass­kriminalität: Städtevergleich zeigt große regionale Unterschiede
Bild des Tages
Schwule Momentaufnahmen aus Marseille
NRW
Als Pädo verunglimpft: Dragqueen zeigt AfD-Kommunalpolitiker an
Sechs Auftritte im Herbst stehen an
Vor ihren Shows: Céline Dion sucht in Paris die Nähe zu ihren Fans
"Hat mich tatsächlich überrascht"
Hochzeitsplaner Froonck: Das hätte er bei Taylor Swift anders gemacht
Video des Tages
Ein queeres Liebeslied mit Angst im Herzen
Nach rechtlicher Prüfung
Düsseldorf bekommt queere Ampeln