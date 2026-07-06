Hochzeitsplaner Froonck: Das hätte er bei Taylor Swift anders gemacht

Heute, 10:19h 4 Min.

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Der schwule Hochzeitsplaner Frank "Froonck" Matthée (58) begleitet Paare seit rund 25 Jahren auf dem Weg zum Jawort. Auch im Fernsehen ist er längst ein bekanntes Gesicht: 2005 plante er in der Reality-Show "Sarah & Marc in Love" die Hochzeit von Sarah Connor (46) und Marc Terenzi (48) und wurde damit einem größeren Publikum bekannt. Später folgten Formate wie "Frank  Der Weddingplaner", "Stars auf Eis" und das Dschungelcamp. Von 2012 bis 2021 führte er zudem durch die Hochzeitsdoku "4 Hochzeiten und eine Traumreise". Mit "Duell der Hochzeitsprofis" feiert Froonck nun sein TV-Comeback. Die ersten Folgen sind seit Freitag um 10 Uhr in der ZDF-Mediathek abrufbar.



Was ihn an seinem Beruf bis heute begeistert, sind vor allem die besonderen Momente mit den Brautpaaren. Einer davon ist für Froonck der sogenannte "First Look". "Das ist der Augenblick, in dem wir den beiden zum ersten Mal zeigen, was wir aufgebaut haben", erzählt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Wenn dann "Tränchen kullern" oder man "einfach ein strahlendes Paar vor sich hat", sei das für ihn und sein Team "das Allerschönste". "Dann weiß man: Die Arbeit hat sich gelohnt. Es passt alles und ist vielleicht sogar noch schöner geworden, als sie es sich vorgestellt haben."

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Bei Promi-Hochzeiten "spielt die Logistik eine enorme Rolle"

Seinen professionellen Blick kann Froonck auch abseits der eigenen Hochzeiten nur schwer abschalten. Entsprechend aufmerksam verfolgt er auch die Hochzeiten prominenter Paare. "Ich schaue schon genau hin: Wie sind sie gekleidet? Wofür haben sie sich entschieden?" Schnell gehe er dabei in die Analyse: "Hätte ich das genauso gemacht? Hätte ich es anders gemacht? Macht das Sinn oder nicht?" Gleichzeitig seien die Rahmenbedingungen bei prominenten Paaren ganz andere: "Bei Promi-Hochzeiten sind natürlich ganz andere Budgets im Spiel. Außerdem muss man andere Dinge berücksichtigen: Medien, Security, das sogenannte Gäste-Pampering und vieles mehr. Das spielt bei Hochzeiten von nicht prominenten Personen nicht unbedingt eine Rolle."



Bei der Hochzeit von US-Superstar Taylor Swift (36) und Football-Star Travis Kelce (36) Anfang Juli im New Yorker Madison Square Garden sorgte bei ihm vor allem die Wahl der Location für Verwunderung. "Bei Taylor Swift hat mich tatsächlich überrascht, dass sie diese Mehrzweckhalle gewählt hat. Das hätte ich so wahrscheinlich nicht gemacht oder zumindest nicht vorgeschlagen. Dort einen Märchengarten, also eine Fairy-Tale-Kulisse, zu kreieren, fand ich sehr aufwendig." Froonck hätte eine andere Lösung bevorzugt: "Ich hätte die Hochzeitsgesellschaft wahrscheinlich lieber auf ein wunderschönes Schloss nach Deutschland geflogen und beispielsweise auf Neuschwanstein geheiratet."



Welche Überlegungen letztlich für den Madison Square Garden sprachen, könne er von außen jedoch nicht beurteilen. "Aber natürlich kenne ich nicht alle Hintergründe." Bei einer Feier dieser Größenordnung müssten schließlich zahlreiche praktische Faktoren berücksichtigt werden: "Bei einer solchen Hochzeit braucht man auch die entsprechenden Kapazitäten, wenn Tausende Menschen anwesend sind. Da spielt die Logistik eine enorme Rolle." Vielleicht sei es für Swift auch einfach passender gewesen, nicht weit reisen zu müssen. "Und bei den Gästen muss man natürlich ebenfalls berücksichtigen, welche Möglichkeiten und Anforderungen es gibt."

Weddingplanner  wenig Glamour hinter den Kulissen

Mit romantischen Vorstellungen vom Beruf des Weddingplanners räumt Froonck im Interview ebenfalls auf. Die glamourösen Seiten des Jobs gebe es durchaus: "Manche denken, ich gehe von einem Probeessen zum nächsten, begleite einen Brautkleid-Kauf und das Fitting, suche Blumen aus und höre mir noch einen DJ oder Musiker an." Solche Termine gehörten tatsächlich dazu. "Wir reisen auch viel, weil wir auf Destination Weddings im Ausland spezialisiert sind und an tollen Orten, in wunderschönen Hotels arbeiten."



All das "macht unglaublich viel Spaß", sei aber nur ein Teil des Berufs. Dahinter stecke vor allem "Projektleitung: Schreibtischarbeit, Telefonieren, Computerarbeit und Organisation". Das sei "oft wenig glamourös und wirklich harte Arbeit". Entscheidend sei am Ende, "genau das Perfekte und Passende für dieses eine Brautpaar und sein Budget zu finden".



Comeback im TV



Die ZDF-Sendung "Duell der Hochzeitsprofis" zeigt genau diese Arbeit. Froonck und seine Kolleginnen Amelie Borges, Marie Mika und Kollege Marco Fuß entwickeln für Paare unterschiedliche Hochzeitskonzepte und treten dabei gegeneinander an. Froonck ist in drei der insgesamt sechs Folgen zu sehen. Die reguläre TV-Ausstrahlung beginnt am Sonntag (6. September) um 14 Uhr im ZDF. (spot/cw)

