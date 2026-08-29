Als Pädo verunglimpft: Dragqueen zeigt AfD-Kommunalpolitiker an

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Der 45-jährige Heinz Küppers alias Dragqueen Gräfin Henriette von Küppersbusch aus dem Kreis Heinsberg (NRW) hat Anzeige gegen den 27-jährigen AfD-Kommunalpolitiker Jan Pioch erstattet. Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat der rund 29.000 Einwohner*­innen zählenden Stadt Geilenkirchen hatte die Dragqueen zuvor mit Pädosexualität in Verbindung gebracht.



Dabei geht es um ein von Pioch auf Social Media veröffentlichtes einminütiges Video von Ende Juli. Darin bezeichnete er Küppers als "einen alten Mann in Frauenkleidern" und behauptete: "Warum diese Menschen offensiv ihre Ideologie hier in Schulen und Kitas bringen statt in Altenheimen, wissen wir leider durch die jüngsten Entwicklungen der Personalie Jurassica Parka. Bereits 2023 wurde sie vorbestraft wegen Besitzes kinderpornografischer Inhalte. Und welch ein Wunder, sie hat es wieder getan und steht erneut vor Gericht." Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte im Mai Anklage gegen Parka erhoben (queer.de berichtete).



(Bild: Facebook)

In dem Video zeigte sich Pioch vor einer Gesamtschule in Übach-Palenberg, in der von Küppersbusch aufgetreten war, und zeigte Ausschnitte eines Videos der Dragqueen. Dabei kritisierte er auch die demokratischen Parteien: "Während SPD, Grüne und natürlich die Linken diese Entwicklung vorantreiben, die CDU dies nicht nur toleriert, sondern sogar Babys wie Ware importiert, geht wahrer Kinder- und Jugendschutz nur mit der AfD." Der rechte Kommunalpolitiker spielte damit auf den CDU-Politiker Jens Spahn an, der mit Hilfe einer Leih­mutter­schaft eine Regenbogen­familie gegründet hatte und dann von seiner Partei zum Rücktritt als Unionsfraktionschef gedrängt wurde (queer.de berichtete).

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Dragqueen wird bedroht: "Wir wissen, wo du wohnst"

Küppers, der auch Chef des queeren Verbands "Vielfalt mit Herz im Kreis Heinsberg" ist, beklagte gegenüber dem WDR, dass er seit Veröffentlichung des Videos Angriffen und sogar Drohungen in sozialen Netzwerken ausgesetzt sei. So habe er Botschaften erhalten wie "Lass die Finger von unseren Kindern, du dreckiges Schwein" oder "Wir wissen, wo du wohnst". Zu dem Video des AfD-Politikers sagte er: "Ich denke, er möchte mit dem Werk darstellen, dass alle diejenigen, die als Dragqueens in Schulen gehen und dort für Aufklärung sorgen, pädophil sind oder eben dort Umerziehung stattfinden lassen."



Bereits seit drei Jahren geht Küppers auf Einladung in Schulen, um über Themen wie Diskriminierung, Vielfalt und Respekt zu sprechen. Dabei ist er meistens "in Zivil" unterwegs, um über sein Leben als schwuler Mann zu berichten. Die AfD setzt sich hingegen dafür ein, jegliche Sichtbarkeit von queeren Menschen an Schulen zu verbieten. So forderte die rechtsextreme Partei etwa in Sachsen-Anhalt, "Vielfaltspropaganda" durch "heterosexuelle Normalität" zu ersetzen (queer.de berichtete).



Pioch bekräftigte gegenüber dem WDR, dass er alle Dragqueens als potenzielle Kinderschänder ansehe: "Dieser Fall verdeutlicht exemplarisch die potenziellen Konsequenzen, die sich ergeben, wenn Personen aus der Drag-/Travestie-Szene, die in erotisch aufgeladenen oder stark sexualisierten Kontexten auftreten, Zugang zu Kindern und öffentlichen Einrichtungen erhalten." Übrigens: Bei ihrem Besuch in der besagte Gesamtschule trat die Dragqueen nicht vor Kindern auf, sondern vor Jugendlichen der neunten Klassen.

CDU verhängt Dragverbot in Berlin

Die AfD polemisiert bereits seit Jahren gegen Drag  seit dem Bekanntwerden des Falls Jurassica Parka hat sich dies noch verstärkt (queer.de berichtete). Auch Teile der CDU haben sich dem Kampf gegen die queere Kunstform angeschlossen: Die Berliner Kulturstadträtin Malgorzata Sijbrandij (CDU) hat etwa kürzlich zwei Drag-Lesungen verboten, angeblich um Kinder zu schützen (queer.de berichtete). (dk)