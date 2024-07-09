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Festival am Hockenheimring

Felix Jaehn "schockiert" über "Glücksgefühle"-Streit

Das Festival am Hockenheimring verspricht Glücksgefühle  doch sind Äußerungen gegen Extremismus deshalb tabu? DJ Felix Jaehn hält entschieden dagegen.


Felix Jaehn Ende Juni beim Rainbow Festival in Köln (Bild: IMAGO / Future Image)


Hockenheimring

Der Streit um mögliche politische Äußerungen auf dem "Glücksgefühle"-Festival hat DJ Felix Jaehn nach eigenen Worten "schockiert". "Seit wann soll Kunst unpolitisch sein?", schreibt Jaehn (32) in einem Instagram-Beitrag. "Seit wann wird die Meinungsfreiheit von Künstler*­innen durch Veranstaltende eingeschränkt?"

Hintergrund ist die Aufforderung des Festivalveranstalters, bei Auftritten nicht über Politik zu reden. Sie führte unter anderem zur Absage der Band Alphaville, die sich gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit engagiert (queer.de berichtete). Die Organisator*­innen bezeichneten die Aufforderung inzwischen als Fehler.

Jaehn  nach dem Coming-out als nichtbinär auch als Fee bekannt  schrieb: "Als queere Person werde auch ich mir niemals das Recht nehmen lassen, mich offen gegen eine Partei auszusprechen, die in Teilen gesichert rechtsextrem ist, die sich ganz offen auch gegen meine Existenz als non-binäre Person positioniert."

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Jaehn tritt trotz Streit beim Festival auf

DJ Jaehn betonte, mit der Absage von Alphaville hätten die Veranstalter das Festival am südlich von Mannheim gelegenen Hockenheimring erst richtig politisch aufgeladen. Er glaube an Demokratie und Meinungsfreiheit und kündigte an, die Bühne am Wochenende zu nutzen. Der Auftritt ist für Samstag angekündigt.

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Inzwischen hat auch die Band Beauty & the Beats ihren Auftritt mit Verweis auf den geplanten Maulkorb abgesagt. Die Band, die dieses Jahr beim CSD Kiel aufgetreten ist, teilte auf Instagram mit: "Sich für unsere Demokratie, Vielfalt, Menschenrechte und gegen Rechtsextremismus auszusprechen, hat entgegen der Meinung des Festivals nämlich absolut nichts mit Politik zu tun, sondern ist einfach ganz normale Zivilcourage." (dpa/cw)

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