Naomi Campbell legt bei Heidi Klums "HeidiFest" auf

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Naomi Campbell (li.) und Heidi Klum bei der Bambi-Verleihung im November 2025 in München (Bild: IMAGO / Eventpress)

Heidi Klum (53) bekommt für ihr "HeidiFest" prominente Verstärkung: Supermodel Naomi Campbell (56) kommt am 17. September ins Münchner Hofbräuhaus  und das nicht nur zum Feiern. Die Britin wird bei der Wiesn-Party selbst hinter dem DJ-Pult stehen, wie RTL bestätigt.



"Naomi Campbell als DJane beim 'HeidiFest', ikonischer geht's doch nicht!", freut sich Klum über den prominenten Gast. Die beiden Supermodels verbindet seit vielen Jahren eine Freundschaft. Klum nennt Campbell liebevoll ihre "Gemini Sister": Beide sind im Sternzeichen Zwilling geboren. Campbell feiert am 22. Mai Geburtstag, Klum am 1. Juni.



Für Campbell ist der Auftritt am DJ-Pult keineswegs eine Premiere. Das Supermodel hat in den vergangenen Jahren immer wieder als DJane aufgelegt. Im März 2025 etwa stand sie während der Paris Fashion Week im Club Silencio bis in die frühen Morgenstunden an den Plattentellern.

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Große Namen beim "HeidiFest"

Campbell ist längst nicht der einzige prominente Gast bei der zweiten Ausgabe des "HeidiFest". Bereits zugesagt haben unter anderem Vicky Leandros (74), Markus Mörl (67), Boney-M.-Sängerin Liz Mitchell (74), Katja Ebstein (81) und Tony Christie (83).



Die Veranstaltung findet am 17. September im Münchner Hofbräuhaus statt und läutet damit kurz vor dem offiziellen Wiesn-Start das Oktoberfest ein. 2026 wird das "HeidiFest" erstmals von RTL übertragen. Der Sender zeigt die Party von 20:15 bis 22:30 Uhr live im Fernsehen und parallel auf RTL+.



Seine Premiere feierte das "HeidiFest" im vergangenen Jahr noch bei ProSieben. Rund 700 geladene Gäste kamen damals ins Münchner Hofbräuhaus, musikalisch sorgten unter anderem Jürgen Drews, Ross Antony, Howard Carpendale und Kerstin Ott für Stimmung. Auch Klums Familie ließ sich die Wiesn-Sause nicht entgehen: Ehemann Tom Kaulitz, dessen Zwillingsbruder Bill, ihre vier Kinder und Mutter Erna feierten gemeinsam mit ihr. (spot/cw)