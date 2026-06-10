Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59436

Hape Kerkeling wird ausgezeichnet

Orden wider den tierischen Ernst geht erstmals an offen queere Person

Der Orden wider den tierischen Ernst geht im kommenden Jahr an Hape Kerkeling. Der Entertainer wird auch für sein Engagement für die Demokratie geehrt.


Hape Kerkeling  hier bei einer Veranstaltung zum 81. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald  wird auch für sein politisches Engagement geehrt (Bild: IMAGO / Future Image)

Aachen

Der 61-jährige Entertainer Hape Kerkeling wird in Aachen mit dem traditionsreichen Orden wider den tierischen Ernst ausgezeichnet. Das gab am Freitag der zuständige Aachener Karnevalsverein bekannt, der damit seit Jahrzehnten große Persönlichkeiten ehrt. Ausgezeichnet werde Kerkeling nicht allein für sein künstlerisches Lebenswerk, sondern auch für seinen Beitrag zu einer offenen, demokratischen Gesellschaft, hieß es.

Dass sich der Autor, Schauspieler und Moderator immer wieder unmissverständlich gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus positioniere, habe den Aachener Karnevalsverein tief beeindruckt. "Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftliche Debatten schärfer, verletzender und unversöhnlicher geworden sind, beweist Hape Kerkeling klare Haltung", sagte Präsident Andre Freese. "Mit einer glaubwürdigen Klarheit, die aus persönlicher Überzeugung entsteht, erinnert er uns daran, dass Menschenwürde nicht verhandelbar ist." Der 1991 von Rosa von Praunheim geoutete Entertainer hat sich etwa für ein Verbot der rechtsextremen AfD ausgesprochen (queer.de berichtete).

- Werbung -

Kerkeling wurde in Recklinghausen geboren und ist einer der erfolgreichsten Personen im Unterhaltungsgeschäft Deutschlands. Er ist bekannt für seine Kunstfiguren wie Horst Schlämmer (eine Journalistenparodie) oder Uschi Blum (eine Schlagersängerin). Sein Auftritt als Königin Beatrix 1991 für die ARD-Show "Total Normal" ging ins kollektive Gedächtnis der TV-Nation ein.

Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Regelmäßig bezieht Kerkeling auch politische Positionen. Im Internet läuft eine Petition mit der Forderung, ihn im kommenden Jahr zum Bundespräsidenten zu wählen (queer.de berichtete). Bislang haben mehr als 140.000 Menschen die Petition unterzeichnet.

Zeremonie am 23. Januar

Den Orden wider den tierischen Ernst kenne er schon seit seiner Kindheit, teilte Kerkeling nun mit. "Der wurde zu Hause immer geguckt", sagte er. Nun selbst in den "Aachener Narrenkäfig" zu steigen, sei für ihn "außergewöhnlich". Die Zeremonie ist am 23. Januar 2027 geplant.

Facebook
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Der Entertainer wird damit der 77. sogenannte Ordensritter. Die Liste seiner Vorgänger*innen ist lang  oft waren es männliche Politiker. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem die Bundeskanzler Konrad Adenauer (1959) und Helmut Schmidt (1972). Auch der heutige Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Auszeichnung schon erhalten (2006). In diesem Jahr wurde Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) geehrt. Sie wird daher auch die Laudatio auf Kerkeling halten.

Eine offen queere Person ist bislang noch nie mit dem Orden ausgezeichnet worden. Zwar erhielt der damalige FDP-Chef Guido Westerwelle die Auszeichnung 2001  geoutet hat sich der Politiker aber erst Jahre später. Auch einige offen queerfeindliche Persönlichkeiten haben den Preis bereits erhalten  dazu zählt Gloria von Thurn und Taxis im Jahr 2008. (dpa/dk)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Aachen
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Hape Kerkeling
04.09.26 | Rede vor SPD-Fraktion
Kerkeling warnt vor einer "Kapitulation der Fakten vor der Lautstärke"
14.08.26 | "Sehr liebenswert"
Woelki lobt Kerkeling
15.07.26 | Erfurt
Hape Kerkeling soll im Thüringer Landtag über AfD-Verbot sprechen
13.07.26 | Dreharbeiten
Kompars*­innen für Verfilmung von Hape-Kerkeling-Buch gesucht
13.06.26 | Engagement gegen Rechts
Kerkeling kritisiert "Stellvertreterbürgerkrieg" im Netz
10.06.26 | Freiheit "gegen Unkraut verteidigen"
Hape Kerkeling wird CSD-Botschafter in Leipzig
-w-
Neu auf queer.de
Hape Kerkeling wird ausgezeichnet
Orden wider den tierischen Ernst geht erstmals an offen queere Person
Supermodel am DJ-Pult
Naomi Campbell legt bei Heidi Klums "HeidiFest" auf
Festival am Hockenheimring
Felix Jaehn "schockiert" über "Glücksgefühle"-Streit
Neue Zahlen
Queer­feindliche Hass­kriminalität: Städtevergleich zeigt große regionale Unterschiede
Bild des Tages
Schwule Momentaufnahmen aus Marseille
NRW
Als Pädo verunglimpft: Dragqueen zeigt AfD-Kommunalpolitiker an
Sechs Auftritte im Herbst stehen an
Vor ihren Shows: Céline Dion sucht in Paris die Nähe zu ihren Fans
"Hat mich tatsächlich überrascht"
Hochzeitsplaner Froonck: Das hätte er bei Taylor Swift anders gemacht