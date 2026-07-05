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MyRobotron / wikipedia) Auch das Volkstheater Rostock beteiligt sich an der Aktion (Bild:

Mecklenburg-Vorpommerns Theater laden vor der Landtagswahl zum gemeinsamen Singen an öffentlichen Orten ein. "Chöre, Ensembles, Künstler, Vereine, Besucher und Bewohner bringen miteinander zum Klingen, was dieses Land stark macht: das Miteinander der Menschen, die hier wohnen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Beteiligt sind den Angaben zufolge alle öffentlichen Theater.



Die Aktionen sollen am 5., 7., 12. und 13. September bei Tagen der offenen Tür, auf Märkten oder bei Saisoneröffnungsfesten stattfinden. Demokratie sei kein Zuschauerraum, sondern "lebt davon, dass wir alle unsere Stimme erheben". Jeder einzelne bleibe hörbar. "Und doch entsteht etwas, das größer ist als jede einzelne Stimme." Das sei aus ihrer Sicht Demokratie, teilten die Initiator*­innen mit.



Mit der Aktion wollen die Häuser auch auf die Bedeutung der Kunstfreiheit aufmerksam machen. "Kunst kann Widersprüche sichtbar machen, Fragen stellen, Perspektiven verändern. Sie braucht Freiheit, um das tun zu können", heißt es in der Mitteilung. Als Orte der Begegnung und offenen Auseinandersetzung plädiere man für "eine Gesellschaft, in der Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, sexuelle Identität oder politische Überzeugung kein Grund für Ausgrenzung und Verachtung sein dürfen". (dpa/cw)