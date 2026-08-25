Vom Küssen, Knistern und Erwachsenwerden

Von

Heute, 10:30h 8 Min.

Heute, 10:30h 8 Min.

Erwachsenwerden ist schon unter günstigen Bedingungen eine ziemlich verwegene Angelegenheit. Der Körper verändert sich, die Eltern verlieren an Allwissenheit, Freundschaften werden existenziell, Sexualität kompliziert die Verhältnisse zusätzlich, und während man selbst noch herauszufinden versucht, wer man eigentlich sein könnte, verlangt die Welt bereits einigermaßen verbindliche Auskünfte darüber, wer man einmal werden will.



Matti, der Ich-Erzähler in Stephan Lohses neuem Roman "Das Knistern im All" (Amazon-Affiliate-Link ), hat mit all dem mehr als genug zu tun. Und dann beginnt auch noch sein eigenes Wahrnehmen ins Rutschen zu geraten. Der Roman begleitet ihn von der zehnten bis in die zwölfte Klasse. Zu Beginn fährt seine Klasse nach Amrum. Lehrkraft Pöllisch, zuständig für Englisch, Physik und trockenen Humor, versucht aus Wattwürmern, Ebbe, Flut und schlechten Busverbindungen eine pädagogisch brauchbare Klassenfahrt zu machen. Die Schüler*innen trinken, kiffen, küssen sich, nerven einander und sind dabei ungefähr so vernünftig wie Jugendliche auf Klassenfahrten eben sind.



Schwulsein ist wichtig, aber es erklärt nicht alles



Inmitten dieser Gruppe ist Matti zugleich aufgehoben und verloren. Da ist Anna, seine beste Freundin seit Kindertagen, schön, klug, widerspenstig und mit Matti so eng verbunden, dass Freundschaft und Liebe lange keine eindeutigen Grenzen besitzen. Und da ist Can, ebenfalls schön, allerdings auf eine Weise, die Matti zunächst lieber beobachtet als versteht. Über Anna heißt es einmal, sie sei sogar schöner als Can, "weshalb ich mich nicht entscheiden konnte und es vielleicht auch nicht musste". Das ist ein kleiner, aber programmatischer Satz.



"Das Knistern im All" ist erfreulicherweise kein Roman, in dem sexuelle Identität wie ein Testergebnis irgendwann zweifelsfrei ausgehändigt wird. Matti küsst ein Mädchen. Matti begehrt einen Jungen. Er ist verliebt, verwirrt, erregt, verstört  und manchmal mit sehr viel dringlicheren Dingen beschäftigt. Erst ziemlich spät sagt er seiner Mutter: "Ich habe einen Freund, Mama. Ich bin schwul." Gerade darin liegt die queere Qualität dieses Romans. Schwulsein ist wichtig, aber es erklärt nicht alles. Es ist weder das große dunkle Geheimnis noch die Generalklausel für Mattis psychische Krise. Liebe und Begehren gehören zu seinem Leben, sie sind aber nicht alles darin.

Der reiche Linke und der Nazi



Der Roman "Das Knistern im All" ist im August 2026 im Suhrkamp Verlag erschienen

Dass Lohse einfachen Erklärungen misstraut, zeigt sich besonders schön an Mattis Verhältnis zu Jens. Jens ist für Matti "der Nazi". Er beleidigt Can rassistisch und scheint zunächst eine angenehm eindeutige Figur abzugeben. Matti wiederum hält sich für "eindeutig links". Seine Begründung besitzt bereits jene komische Selbstentlarvung, die zu den Stärken des Romans gehört: "Ich fand, dass reiche Eltern einen dazu machten, zwangsläufig." Dummerweise ist Matti selbst sehr reich. Sein Vater leitet einen Konzern für Rüstungs- und Sicherheitstechnik; das Vermögen der Familie mütterlicherseits reicht zurück in eine Geschichte von "Arisierung" und Zwangsarbeit. Matti verachtet die Weltsicht seines Vaters und profitiert zugleich von dessen Geld. Er empört sich über Privilegien und lebt in ihnen. Lohse macht daraus keine moralische Lehrstunde, sondern eine produktive Spannung.



Auch Jens bleibt nicht bei seiner Funktion als rechter Gegenspieler. Als Matti im Watt in Gefahr gerät, hilft ausgerechnet er. Später versteckt er Matti sogar im Keller des Hochhauses, in dem er lebt. Das macht ihn weder sympathisch noch politisch harmlos. Aber es macht ihn komplizierter. Die Welt verliert ihre Etiketten. Matti findet das nicht angenehm.



Wenn der Kopf nicht mehr mitmacht



Noch wichtiger ist allerdings etwas anderes: Matti erlebt Zustände, in denen Wahrnehmung, Zeitgefühl und Körperkontrolle auseinanderdriften. Er erstarrt, verliert Zeit, erlebt Panik und dissoziative Momente. Was mit ihm los ist, will er unbedingt wissen. "Krankheiten haben Nummern", heißt es einmal. Für Matti werden diese Nummern zu einer Art Geländer. F43.2: Anpassungsstörung. F44.9: dissoziative Störung, nicht näher bezeichnet. Dass seine Ärztin Frau Schellenbach das Konzept "Krankheit" selbst problematisiert, findet Matti befremdlich. Wer erlebt, wie der eigene Kopf aus der Spur gerät, möchte vielleicht nicht zuerst über die Grenzen psychiatrischer Kategorien diskutieren. Er möchte ein Wort dafür.



Überhaupt spielen Wörter eine auffällige Rolle. Immer wieder heißt es: "Die Wörter bestimmen die Richtung." Das gilt für "schwul" wie für "Nazi", "krank", "reich" oder "Freund". Wörter ordnen die Welt. Sie sind allerdings keine Landkarten. Matti muss das lernen.



Freundschaft als Überlebensform



Die größte Stärke des Romans ist die Darstellung der Freundesgruppe. Anna, Can, Aliya, Grumbach, Nico und die anderen werden nicht zu pädagogisch optimierten Vertreter*­innen gesellschaftlicher Positionen. Ganz frei von dieser Gefahr ist Lohse nicht; dafür verteilt er Herkunft, politische Haltung und soziale Lage gelegentlich etwas auffällig über sein Ensemble. Aber seine Figuren besitzen genügend Eigensinn, Witz und Widerspruch, um sich daraus immer wieder zu befreien. Vor allem reden sie großartig miteinander.



Lohse hat ein gutes Ohr für jene jugendliche Kommunikationsform, bei der höchste emotionale Bedeutung und vollkommener Blödsinn nur Sekunden auseinanderliegen. Man redet über Selbstmord und Kroketten, Faschismus und Fondant, Wurmlöcher und Fußballvereine. Nicht weil Jugendliche keine Schwerpunkte setzen könnten, sondern weil das Leben selbst in der Krise aus lauter Nebensächlichkeiten besteht. Besonders stark wird das im Verhältnis zwischen Matti und Can. Matti macht aus Can lange eine Art unverwundbares Idealwesen, den "Lotus", an dem alles abperlt. Erst spät bricht diese Projektion zusammen. Als Matti ihn angreift und ihm vorwirft, nichts wirklich zu fühlen, explodiert Can. "Hör auf zu sterben", sagt er schließlich. Und dann: "Ich bin verliebt in dich. Seit der Sechsten."



Das ist vielleicht die emotional stärkste Stelle des Romans, gerade weil für einen Moment all die cleveren Dialoge, politischen Codes und kosmischen Metaphern verschwinden. Ein Junge hat Angst, einen anderen Jungen zu verlieren. Mehr braucht es nicht. Dabei begeht Lohse nicht den Fehler, Liebe mit Heilung zu verwechseln. Can kann Matti halten. Er kann ihn lieben. Er kann aber weder eine dissoziative Störung wegküssen noch dessen familiäre Konflikte stellvertretend lösen. Liebe ist kein Allheilmittel. Aber sie kann ein Grund sein, dazubleiben.

- Werbung -



Ein Roman, der manchmal zu viel will



Stephan Lohse wurde 1964 in Hamburg geboren (Bild: Suhrkamp Verlag)

Bis hierhin ist "Das Knistern im All" ein ausgesprochen kluger, spritzig-perlender und psychologisch aufmerksamer Coming-of-Age-Roman. Dann beginnt Lohse allerdings, seinem Material ein wenig zu wenig zu vertrauen. Der Roman hat ohnehin viel geladen: psychische Krise, Psychiatrie, Queerness, Rassismus, rechte Jugendkultur, Klassengegensätze, Reichtum, NS-Erbschaft, Rüstungsindustrie, Klimakrise, dysfunktionale Eltern, Freundschaft, Liebe, Suizidalität. Eine ganze Weile hält das erstaunlich gut. Im letzten Drittel wird aus der Fülle jedoch zunehmend eine Versuchsanordnung, in der fast jedes Motiv noch einmal zur Schlussprüfung antreten muss. Die Freund*­innen holen Matti aus der Psychiatrie, es geht zurück nach Amrum, Matti taucht unter, Can gesteht ihm seine Liebe, und schließlich wird der BMW seiner Mutter auf einem Parkdeck mit Bengalos und Feuerwerk abgefackelt.



Aus den Fenstern "explodiert eine Galaxie", ein Schwarzes Loch öffnet sich, die Zeit gefriert, es knistert kosmisch. Das ist ein starkes Bild; fast schon zu stark. Denn hier soll gleichzeitig sehr viel verbrennen: Reichtum, Herkunft, familiäre Verstrickung, Wut, Status, vielleicht sogar eine alte Version von Matti selbst. Parallel outet er sich bei seiner Mutter, auch deren tausendster Origami-Kranich findet seinen Platz. Das kann man intensiv finden. Man kann allerdings auch den Eindruck gewinnen, dass ein Roman, der zuvor überzeugend von Ambivalenz und Uneindeutigkeit erzählt hat, seine Symbole am Ende etwas zu ordentlich zusammenbindet. Weniger wäre hier mehr gewesen.



Auch die nächtliche Befreiung aus der Psychiatrie ist anrührend und komisch, zugleich dramaturgisch etwas zu gefällig. Für einen Moment droht die Klinik zur Kulisse zu werden, aus der wahre Freundschaft den Helden befreit. Lohse fängt das teilweise wieder ein, aber hier gewinnt die Romanlogik spürbar die Oberhand über psychologische Plausibilität. Hinzu kommt: Diese Jugendlichen sind ziemlich brillant. Schlagfertig, politisch hellwach, ironisch und fast immer erstaunlich pointiert. Das liest sich hervorragend. Gelegentlich hört man hinter den verschiedenen Figuren allerdings etwas zu deutlich denselben sehr sprachbegabten Autor sprechen. Das sind Einwände gegen einen Roman, der viel kann  und deshalb auch daran gemessen werden darf.



Ganz schön angenehm



Stephan Lohse gelingt mit "Das Knistern im All" jedenfalls etwas, woran nicht wenige Coming-of-Age-Romane scheitern: Er nimmt seine jungen Figuren vollkommen ernst, ohne feierlich zu werden. Er erzählt psychische Erkrankung, ohne daraus Betroffenheitsprosa zu machen, und schwule Liebe, ohne das Schwulsein zu traumatisieren oder zum Lehrstück umzubauen. Vor allem aber ist der Roman komisch und zärtlich zugleich.



Einmal antwortet Matti auf die Frage, wie es ihm gehe: "Angenehm. Ganz schön angenehm." Die anderen übernehmen den Satz, bis Can schließlich aufs Watt hinausruft: "Hey Insel! Meinem Freund hier geht es ganz schön angenehm!"



Vielleicht ist das mehr, als es zunächst klingt. Denn Erwachsenwerden bedeutet bei Lohse gerade nicht, irgendwann sortiert, geheilt und eindeutig am anderen Ende anzukommen. Matti bleibt widersprüchlich, verletzlich und manchmal heillos überfordert. Aber er findet Worte für sich. Und Menschen, bei denen er bleiben kann. Das Küssen löst seine Probleme nicht. Das Knistern hört nicht auf. Doch wird daraus Erwachsenwerden.

Infos zum Buch



Stephan Lohse: Das Knistern im All. Roman. 166 Seiten. Suhrkamp Verlag. Verlin 2026. Gebundene Ausgabe: 24  (ISBN 978-3-518-43309-6). E-Book: 19,99 