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Nach dem islamistischen Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin instrumentalisiert die Union die Tat für eine altbekannte Forderung: verschärfte Ausweisungsregeln für ausländische Straftäter*innen. Wer queer-, frauen- oder christenfeindliche Straftaten begeht, soll künftig sein Aufenthaltsrecht verlieren  das fordert zumindest der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), in der "Welt am Sonntag" (Bezahlartikel).



"Der schreckliche Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin hat es wieder gezeigt: Fanatische Islamisten lehnen unsere Art zu leben nicht nur ab, sie bekämpfen sie mit Hass und Gewalt", erklärte Throm gegenüber der Zeitung. "Dieses Mal richtete sich dieser Hass gegen die queere Gemeinschaft." Dass der Täter des Anschlags deutscher Staatsbürger war und von Throms eigenem Vorschlag also gar nicht erfasst worden wäre, erwähnt der CDU-Politiker nicht.

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Keine neue Idee

Neu ist die Idee ohnehin nicht: Throm hatte bereits nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 eine sogenannte Regelausweisung für ausländische Straftäter*innen mit antisemitischem Tatmotiv vorgeschlagen. Der Vorschlag fand zwar Eingang in den Koalitionsvertrag von Union und SPD, die Gespräche in der Bundesregierung dazu dauern jedoch noch an.



Dieses Konzept will die Union nun auf weitere Gruppen ausweiten. "Wir sollten bei der Regelausweisung weiterdenken", sagte Throm der Zeitung. "Was für Straftaten mit antisemitischem Motiv gilt, sollte dann auch für Straftaten gelten, die aus frauen-, queer- oder christenfeindlichen Motiven begangen werden." Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Akzeptanz von queerem Leben, die Ablehnung von Antisemitismus sowie Religionsfreiheit und christliche Kultur seien "fundamentale Werte unseres Landes", so der CDU-Politiker. "Wer diese Werte nicht nur ablehnt, sondern aktiv bekämpft, hat nichts in unserem Land verloren." Mit der Akzeptanz von queerem Leben tun sich allerdings auch deutsche Politiker*innen von Union und AfD schwer.



Da Abschiebungen häufig an fehlenden Papieren scheitern oder Betroffene untertauchen, fordert Throm zusätzlich einen Ausreisearrest für schwere Straftäter*innen und Gefährder*innen. Diese sollten so lange festgehalten werden, bis sie "freiwillig" in ihr Heimatland zurückkehrten.

Kritik vom Deutschen Anwaltverein

Ob der CDU-Vorstoß überhaupt praktische Folgen hätte, ist fraglich. Bereits nach geltendem Recht können Ausländer*innen ihren Aufenthaltsstatus verlieren, allerdings gelten hohe rechtliche Hürden. Gerichte verlangen laut "Welt am Sonntag" eine Einzelfallprüfung. Besonders schwierig ist eine Ausweisung etwa bei Personen, die in Deutschland geboren wurden, über eine Niederlassungserlaubnis verfügen oder Familie mit deutscher Staatsangehörigkeit haben.



Entsprechend skeptisch fällt die juristische Einschätzung aus. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht beim Deutschen Anwaltverein, Thomas Oberhäuser, äußerte deutliche Zweifel am praktischen Nutzen einer Regelausweisung. "Die aktuellen Regeln ergeben sich aus dem EU-Recht und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)", wird Oberhäuser von der "Welt am Sonntag" zitiert. "Der EGMR hat Mindeststandards aufgelistet, nach denen Ausweisungen erfolgen können: In jedem Einzelfall müssen die Ausweisungs- mit den Bleibeinteressen abgewogen werden."



Auch die SPD hält sich auffällig zurück. Man wolle ebenfalls mehr tun, "um queeres Leben vor Gewalt und Ausgrenzung zu bewahren", sagte Fraktionsvize Sonja Eichwede der "Welt am Sonntag"  zu Throms konkretem Vorschlag für schärfere Ausweisungsregeln äußerte sich die Fraktion jedoch nicht. Wichtig seien "insbesondere präventives Vorgehen, damit Straftaten gar nicht erst passieren, ebenso wie eine konsequente Strafverfolgung und Strafvollzug gegenüber allen Tätern gleich welcher Herkunft". Nur so könne umfänglicher Schutz gewährleistet werden. (mize)