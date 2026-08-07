Trans Frau von zwei Spitälern abgewiesen: Nun ermittelt die Justiz

Von Christian Höller

Heute, 05:01h 5 Min.

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Ein unglaublicher Skandal sorgte weit über die Grenzen Österreichs für Empörung: Vor einer Woche wurde bekannt, dass eine trans Frau in Linz nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung zweimal von Krankenhäusern abgewiesen wurde (queer.de berichtete). Erst durch polizeilichen Druck beziehungsweise im dritten Anlauf erhielt sie in der Gewaltambulanz des Kepler Universitätsklinikums (KUK) Hilfe. Die Staatsanwalt Linz hat inzwischen umfassende Untersuchungen eingeleitet. So wird unter anderem gegen einen 34-jährigen Mann wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt. Dieser behauptet, dass er mit der trans Frau keinen Sex gehabt habe.



Weitere Ermittlungen betreffen die drei involvierten Krankenhäuser. Diese wurden von der Frau angezeigt. Hier geht es um den Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung. "Wir haben einen Ermittlungsauftrag an das Linzer Stadtpolizeikommando erteilt", sagte jetzt ein Sprecherin der Staatsanwalt der "Oberösterreichischen Nachrichten". Geklärt werden soll laut Angaben der Staatsanwaltschaft, ob es Dokumentationen über die Vorfälle gibt, wer jeweils verantwortlich war und warum die Frau weitergeschickt wurde. Bis zur Klärung der Vorwürfe gilt die Unschuldsvermutung.

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Bei K.O.-Tropfen zählt jede Minute

Die trans Frau namens Viola suchte nach der mutmaßlichen Vergewaltigung sofort Hilfe. Dabei zählte jede Minute. Denn es bestand der Verdacht, dass ihr K.O.-Tropfen in ein Getränk gemischt wurden. Bei solchen Tropfen kommt es auf jede Minute an. Sie können im Körper nur kurz nachgewiesen werden. Zur Sicherung von Beweisen ist es erforderlich, dass schnell Blut und/oder Urin untersucht werden. Eine Freundin von Viola rief sofort die Polizei. Diese forderte einen Krankenwagen an. Weil der Wagen nach 45 Minuten noch immer nicht kam, brachten die Polizist*innen die Frau zuerst ins Spital der Barmherzigen Brüder. Dort wurde sie aber nicht behandelt. Laut Viola stellte eine Ärztin die Frage: "Wenn wir zwischen ihre Beine schauen, was finden wir dann vor?" Viola sagte der Ärztin, dass sie eine trans Frau sei. Daraufhin wurde ihr die Behandlung verweigert. Als Grund habe die Ärztin laut Viola angegeben, dass sie "keine phänotypische Frau" sei. Die Ärztin berief sich in der Verweigerung auf interne Leitlinien.



In einer Stellungnahme des Spitals heißt es dazu: "Da die Frau bei der Untersuchung in der Abteilung für Frauenheilkunde männliche Geschlechtsmerkmale aufwies, durfte vom Facharzt für Frauenheilkunde nach den geltenden gesetzlichen Regelungen keine weitere Behandlung mehr stattfinden. Im Konventhospital ist keine Abteilung für Urologie eingerichtet. Die Frau wurde an ein dafür kompetentes Spital weitergeleitet."



"Ich war schmerzüberströmt"



Doch auch im Krankenhaus der Elisabethinen wurde Viola nicht behandelt. Das Spital schickte die Frau wegen des geschilderten Sexualdelikts in die Gewaltambulanz des Kepler Universitätsklinikums. Bei den Elisabethinen heißt es dazu, das Spital habe inzwischen die internen Abläufe überprüft und angepasst, um zukünftig vergleichbare Situationen zu vermeiden. Das Krankenhaus bedauert ausdrücklich die Umstände, die von der betroffenen Person als sehr belastet wahrgenommen worden seien.



Viola ging es nach der zweimaligen Abweisung gesundheitlich immer schlechter. Sie wurde in weiterer Folge in die Gewaltambulanz des Kepler Universitätsklinikums (KUK) gebracht. Viola leidet unter Epilepsie. Während der Fahrt ins dritte Spital bekam sie einen Krampfanfall. Im Kepler Universitätsklinikum sei Viola laut Polizeibericht zu Beginn in einen "Abstellraum" untergebracht worden. Dort musste die Patientin eine Stunde warten, obwohl sie an Schmerzen litt. "Ich war schmerzüberströmt, habe kaum noch reden können. Die Polizist*innen, meine Freundin und ich haben mehrmals darauf hingewiesen, dass ich einen Krampfanfall habe und Hilfe brauche. Aber sie haben mir nicht geholfen. Ich habe keine Schmerzmittel bekommen", sagte Viola. Daraufhin übten die Polizist*innen Druck auf das Personal im Krankenhaus aus und verlangten, dass endlich Hilfe geleistet wird.



KUK-Geschäftsführer Meinhard Lukas bestreitet alle Vorwürfe. "Die Behauptung, dass die Transperson im Kepler Universitätsklinikum im Stich gelassen worden wäre, ist schlicht und ergreifend falsch", sagte Lukas vor Journalist*innen. Es könne wegen mehrerer Notfälle vorkommen, dass eine Person nicht unmittelbar nach dem Eintreffen behandelt werde. Die Patientin sei durchaus medizinisch versorgt worden.

Gewaltambulanz ist an mehreren Tagen geschlossen

Allerdings wirft die Causa mehrere Fragen auf. Denn Viola wurde an einem Mittwoch in die Gewaltambulanz des KUK gebracht. Eigentlich ist die Gewaltambulanz an diesem Tag geschlossen. So steht auf der Homepage des KUK, dass die Gewaltambulanz derzeit am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 7 Uhr bis 15 Uhr besetzt ist. Hier handelt es sich um die einzige Gewaltambulanz in Oberösterreich  in dem Bundesland leben über 1,5 Millionen Menschen. Laut KUK-Geschäftsführer Meinhard Lukas sollen künftig die Öffnungszeiten erweitert werden. Doch eine Versorgung rund um die Uhr sei nicht geplant. Der Name Gewaltambulanz könne die Erwartungshaltung wecken, dass dort Gewaltbetroffene immer und unmittelbar versorgt würden. Doch das könne die Ambulanz nicht leisten. Daher werde laut Meinhard Lukas überlegt, den Namen der Einrichtung zu ändern.



Nicht in Ordnung ist der Umgang der Gewaltambulanz mit Viola. Im Polizeibericht wird Viola als weiblich geführt, während sie im Bericht der Gewaltambulanz als "Herr" bezeichnet wird.



Queere Organisationen sind wütend



Die Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien, die größte queere Organisation in Österreich, fordert gemeinsam mit anderen Organisationen seit vielen Jahren einen diskriminierungsfreien, barrierefreien und kassenfinanzierten Zugang zur Gesundheitsversorgung für trans, inter und nichtbinäre Menschen in Österreich. Laut dem LGBTIQ*-Forderungskatalog der HOSI Wien und ihren Kampagnen weist das aktuelle Gesundheitssystem erhebliche Mängel bei der Versorgung von trans Personen auf.



Die Erlebnisse von Viola "machen uns betroffen und wütend. Wer sexualisierte Gewalt erfahren hat, muss unverzüglich medizinische Hilfe, Schutz und professionelle Spurensicherung erhalten. Unabhängig von Geschlechtsidentität, Körper oder Personenstand", betont die queere Organisation RosaLila PantherInnen. Dass eine trans Frau von zwei Krankenhäusern weitergeschickt und erst Stunden später untersucht worden sei, "zeigt dringenden Handlungs- und Sensibilisierungsbedarf", heißt es bei den RosaLila PantherInnen. "Wir fordern klare Zuständigkeiten und eine diskriminierungsfreie Versorgung überall in Österreich. Trans Menschen dürfen im Gesundheitssystem nicht zur Zuständigkeitsfrage werden. Wer Hilfe braucht, muss Hilfe bekommen. Rasch, professionell und ohne Diskriminierung.", so Joe Niedermayer von den RosaLila PantherInnen.



Erst im November 2025 hat die sozialdemokratische Organisation SoHo von einem "Gesundheitsnotstand in der Transgender Medizin" gesprochen. Laut der SoHo-Resolution ist in Österreich der Zugang von trans, inter und nichtbinären Menschen zu medizinischer Versorgung, psychologischer Unterstützung und geschlechtsangleichenden Maßnahmen "durch strukturelle Hürden, lange Wartezeiten und einen Mangel an qualifizierten Fachkräften massiv eingeschränkt".