Fans sind entsetzt: Beyoncé verkauft leere Kiste für fast 1.000 Dollar

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Hat Beyoncé (45) ihre Fans mit ihrem neuesten Projekt enttäuscht? Die Sängerin wird teilweise heftig kritisiert, nachdem sie eine limitierte Auflage einer leeren Holzschachtel zu einem stolzen Preis von fast 1.000 US-Dollar auf den Markt gebracht hatte. Anlässlich ihres 45. Geburtstags und des 20-jährigen Jubiläums ihres zweiten Albums "B'Day" verkauft Beyoncé die "Bey Keeper Collector's Box" Medienberichten zufolge für 948,01 Dollar  eine Anspielung auf ihr Geburtsdatum, den 4. September 1981.



Die offenbar auf nur 500 Exemplare limitierte Kiste aus Kiefernholz wurde "von der Schönheit traditioneller Imkerkisten inspiriert" und verfügt über "individuell gravierte Details", heißt es über das Produkt. Dazu komme "ein Trageriemen aus Kunstalligatorleder" und "goldene Beschläge" sowie eine "Auskleidung aus tiefgrünem Samt". Laut der Produktbeschreibung wurde die Box dazu konzipiert, die "Beyoncé-Schallplattensammlung aufzubewahren und zu präsentieren". Die Platten gehören nicht zum Paket.

Fans kritisieren den Preis

Einige Fans sind von der Kiste wenig begeistert. In den sozialen Medien wird der "absurde" Preis angeprangert. "1.000 Dollar und es ist eine leere Schachtel. Beyoncé, du hast den Verstand verloren!", heißt es unter anderem. Ein anderer meinte: "Für diesen Preis musst du aus der Schachtel springen und auftreten."



Beyoncé hat sich von den teilweise negativen Reaktionen auf ihre Kiste ihren Geburtstag vermutlich nicht verderben lassen. An ihrem Ehrentag verfolgte die Sängerin, wie ihr Ehemann Jay-Z (56) bei seinem ersten von zwei "JAY-Z30"-Konzerten im Tottenham Hotspur Stadium in London auftrat.

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Der Rapper sorgte dafür, dass Beyoncés 45. Geburtstag zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde, indem er Tausende von Fans dazu brachte, seiner Ehefrau ein Ständchen zu singen, wie unter anderem das Magazin "People" berichtete. (spot/cw)