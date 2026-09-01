Gedenkbaum für CSD-Anschlagsopfer aus der Erde gerissen



Bereits Anfang der Woche war auch die neben dem Gedenkbaum aufgestellte Regenbogen­bank schwer beschädigt worden (Bild: IMAGO / Stefan Zeitz)

Heute, 10:39h 2 Min.

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Im Berliner Tiergarten ist der Gedenkbaum für die Opfer des islamistischen Anschlags auf den Christopher Street Day (CSD) aus dem Boden gerissen worden. Wie der Lagedienst der Polizei berichtete, entdeckte eine Streife den erheblich beschädigten Ahorn in der Nacht zum Sonntag gegen 1:20 Uhr bei einer Vorbeifahrt. "Der Baum wurde aus der Erde gedrückt", zitierte der "Tagesspiegel" einen Polizeisprecher. Nach Angaben des rbb liegen die Wurzeln des Baums frei. Weitere im Umfeld liegende Gegenstände wurden ebenfalls beschädigt sowie teilweise zerstört. Die Ermittlungen hat der Staatsschutz übernommen.



Der Ahorn war erst rund einen Monat zuvor gepflanzt worden  als Ersatz für einen Baum, der nach dem Anschlag Ende Juli gefällt werden musste (queer.de berichtete). Bereits Anfang der Woche war auch die daneben aufgestellte Regenbogenbank schwer beschädigt worden (queer.de berichtete). Das Bezirksamt Mitte ließ die Bank daraufhin vollständig abbauen; sie soll repariert werden. Beide Gedenkorte waren knapp zwei Wochen nach der Tat vom Bezirksamt eingerichtet worden.

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Grüne: "Wir pflanzen diesen Baum wieder. So oft, wie es nötig ist"

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus Werner Graf zeigte sich erschüttert über die Tat. "Ich bin voller Wut und Fassungslosigkeit, aber auch trotzig", teilte der schwule Politiker in einer Pressemitteilung mit. "Wir, die queere Gemeinschaft in Berlin, wir geben nicht auf, wir werden nicht leise, wir werden uns nicht verstecken. ( ) Ich sage allen queeren Menschen in dieser Stadt: Ihr seid nicht allein. Wir pflanzen diesen Baum wieder. So oft, wie es nötig ist."



Von der Innensenatorin erwarte er, dass sie nun den Verfolgungsdruck erhöhe, sagte Graf. Der Schutz der queeren Community und ihrer Orte müsse auf der Prioritätenliste nach oben rücken. "Gerade an diesem Tag, an dem in Sachsen-Anhalt gewählt wird und Kräfte auf Rekordwerte zusteuern, die genau diese Freiheit abschaffen wollen", so der Grünen-Politiker. "Wer glaubt, Berlin als Stadt der Freiheit sei ein Selbstläufer, der irrt. Freiheit ist kein Zustand, sie ist eine Entscheidung."

Bei dem Anschlag am 25. Juli war ein islamistischer Attentäter mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren und gegen einen Baum geprallt. Anschließend griff der 21-Jährige mit einer Machete weitere Menschen an, bevor er floh. Eine Frau wurde getötet, 31 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Einen Tag nach der Tat erschoss die Polizei den Täter. (mize)