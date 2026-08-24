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Menschen am Samstag beim CSD Dortmund (Bild: IMAGO / Funke Foto Services / Sameh Sedky)

Am Rande des Christopher Street Day in Dortmund ist es zu einer Körper­ver­letzung gekommen. Am Brüderweg riss eine unbekannte Person einem Teilnehmer der queeren Demonstration eine Flagge aus der Hand, wie die Polizei mitteilte. Bei der anschließenden Rangelei wurde der Betroffene leicht verletzt. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Körper­ver­letzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Ansonsten verlief der 28. CSD in Dortmund nach Polizeiangaben friedlich und störungsfrei. Mehrere Tausend Menschen nahmen an der Veranstaltung teil. Der Demonstrationszug startete am Samstagmittag mit rund 1.800 Teilnehmenden am Platz von Xi'an und wuchs im Laufe des Nachmittags auf etwa 3.300 Personen an. Nach einer Zwischenkundgebung an der Reinoldikirche erreichte der Zug gegen 15 Uhr den Friedensplatz, wo die Feierlichkeiten bis in den Abend fortgesetzt wurden.

Der CSD Dortmund stand in diesem Jahr unter dem Motto "Fight for Pride  Kein Schritt zurück". Die Veranstalter*­innen begründeten dies mit zunehmender queer­feindlicher Hass­kriminalität und einer offenen Infragestellung erkämpfter Rechte. Gefordert wurden unter anderem ein Schutz queerer Menschen im Grundgesetz, Gleichberechtigung im Familienrecht sowie wirksamere Maßnahmen gegen Hass­kriminalität. (mize)

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