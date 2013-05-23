Froonck über TV-Comeback: "Das hat mir in fünf Jahren gefehlt"

Heute, 11:15h 3 Min.

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Frank "Froonck" Matthée (58) ist zurück im Fernsehen  und tritt dabei gegen Kolleg*innen an. Im neuen ZDF-Factual-Format "Duell der Hochzeitsprofis" kämpfen jeweils zwei Weddingplanner um den Auftrag für eine Traumhochzeit.



Für den schwulen Hochzeitsprofi ist die Sendung zugleich ein Comeback: Zuletzt war er 2021 in einem Hochzeitsformat im Fernsehen zu sehen. Nach rund fünf Jahren TV-Pause steht er nun wieder als Hochzeitsplaner vor der Kamera. Die erste von sechs Folgen läuft am Sonntag, 6. September 2026, um 14 Uhr im ZDF. Bereits seit 4. September sind die ersten Folgen in der ZDF-Mediathek abrufbar.

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Froonck: "Löst bei mir Adrenalin aus"

Dass er sich auf einen Wettbewerb einlässt, war für Froonck zunächst nicht selbstverständlich. "Will ich mir das wirklich antun? Möchte ich mich mit Kollegen messen? Möchte ich mich vergleichen lassen?", habe er sich gefragt. Denn am Ende entscheidet das Brautpaar  und damit besteht auch die Gefahr zu verlieren. "Das tue ich nicht besonders gerne", gibt Froonck im Interview zu. "Ich bin ein leidenschaftlicher Kämpfer, gebe mein Bestes und möchte gewinnen."



Dass ihn der Wettbewerb tatsächlich packt, merkte er bereits beim ersten Pitch, also der ersten Präsentation. "Die Herausforderung, gegen jemanden anzutreten, löst bei mir Adrenalin aus. Es ist noch einmal eine andere Qualität, als wenn wir nur als Team mit voller Leidenschaft für ein Brautpaar arbeiten." Auch die Dreharbeiten selbst hätten ihm schnell gezeigt, wie gern er Fernsehen mache. "Als die Kamera anging, das rote Licht leuchtete und das Team um mich herumstand, habe ich gemerkt, dass mir das in den vergangenen fünf Jahren doch gefehlt hat. Es macht mir sehr viel Freude."



Frooncks TV-Karriere ist eng mit Hochzeiten verbunden. 2005 wurde er durch "Sarah & Marc in Love" bekannt, später folgten unter anderem von 2006 bis 2010 "Frank  Der Weddingplaner" (ProSieben) und von 2012 bis 2021 "4 Hochzeiten und eine Traumreise". Nun kehrt er mit einem Hochzeitsformat auf den Bildschirm zurück. "Ich wollte wieder on air sein und schon lange zum ZDF", sagt Froonck. Nach früheren Ausflügen in den "Fernsehgarten" und das "aspekte"-Format habe ihn das neue Projekt besonders gereizt. "Ich mag den Sender und sein Programm einfach sehr, das kommt mir entgegen", schwärmt er.

Froonck hofft auf eine zweite Staffel

Dass Froonck auch nach der langen Pause Lust auf weitere Folgen hat, macht er im Interview ebenfalls deutlich. Für 2027 werden bereits neue Paare für das Format gesucht. "Ich hoffe, dass ich ein fester Bestandteil des Ensembles werde", sagt er. Seine Bereitschaft für eine weitere Staffel hat er nach eigener Aussage bereits "in alle Richtungen signalisiert". Sein Fazit zum neuen Format fällt entsprechend eindeutig aus: "Ich glaube an das Format. Ich bin fest davon überzeugt, dass es funktioniert und ein Hit wird."



In sechs Folgen setzen Froonck, Amelie Borges, Marie Mika, Marco Fuß und Madeleine Bolz die Wünsche unterschiedlicher Paare um. Zwei Profis präsentieren jeweils ihre Vision für die Hochzeit  am Ende entscheidet das Paar, wer den Auftrag erhält. Froonck ist in drei der sechs Folgen dabei. (cw/spot)