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"Es ist mein Körper"

Darum ließ sich Kerstin Ott die Brüste entfernen

Die lesbische Schlagersängerin Kerstin Ott hat sich vor Jahren einer Mastektomie unterzogen  nun erklärt sie in einem Gespräch mit der Zeitschrift "Bunte", welche Gründe dahinterstanden.


Archivbild: Kerstin Ott im April 2026 bei einem Auftritt in Leipzig (Bild: IMAGO / Future Image / A. Raemy)

Sängerin Kerstin Ott (44) hat sich am Rande der Verleihung der "Goldenen Henne" in Leipzig gegenüber der Zeitschrift "Bunte" ausführlich zu den Beweggründen für ihre Mastektomie geäußert. Bereits im April hatte Ott in einem Podcast erstmals über die Entfernung ihrer Brüste gesprochen  nun lieferte die lesbische Musikerin weitere Details nach.

Gegenüber "Bunte" stellte Ott klar, dass es sich um einen deutlich größeren Eingriff gehandelt habe, als vielfach angenommen: "Ich finde es auch wichtig, das ist keine Verkleinerung, sondern eine ganze Mastektomie gewesen. Einfach aus der Tatsache, weil in meiner Familie auch Brustkrebs ist und mich die sowieso immer gestört haben."

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Ott: Die Brust sei ihr "nie wichtig gewesen"

Der Interpretin sei ihre Brust "nie wichtig gewesen", vielmehr habe sie sich eher an ihr gestört, so "Bunte" weiter. Die Operation habe bereits in Otts Dreißigern stattgefunden und sei keine Kurzschlussentscheidung gewesen, sondern das Ergebnis eines längeren Abwägungsprozesses, während dem sie die Sorge vor einer möglichen Erkrankung stets begleitet habe.

Wie Ott betonte, sei der Eingriff für sie vor allem ein Weg gewesen, das eigene Krebsrisiko zu senken und wieder Kontrolle über den eigenen Körper zu gewinnen; ein besseres Körpergefühl habe sich dabei lediglich als angenehmer Nebeneffekt eingestellt.

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Unterstützung von der Ehefrau

Der Sängerin ist bewusst, dass ihr Schritt nicht bei allen auf Verständnis stößt: "Es stößt immer so ein bisschen auf: 'Oh, wie kann man denn so etwas machen?' Aber letztendlich ist meine Antwort darauf, dass es mein Körper ist. Und dass es einfach völlig egal ist, was andere dazu zu sagen haben."

Öffentlich gemacht hatte Ott ihre Mastektomie erstmals im Podcast "Zwischen den Zeilen" von Moderatorin Bettina Böttinger (70). Dort sagte sie: "Es ist dein Körper. Du bist der Mensch, der darüber entscheidet. Nicht dein Ehepartner und nicht die Menschen, die von außen draufgucken" (queer.de berichtete).

Ihre Ehefrau Karolina, mit der Ott seit 2017 verheiratet ist, habe auf die Operation "genau so reagiert, wie man es erwartet"  und könne sich das Leben laut Ott heute "gar nicht mehr anders vorstellen". (cw)

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