Nach AfD-Wahlsieg: Sorge um queere Rechte

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Die AfD hat die Landtagswahl am Sonntag in Sachsen-Anhalt gewonnen, aber die absolute Mehrheit knapp verpasst. Gemeinsam mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das den Sprung über die Fünfprozenthürde knapp schaffte, könnte die rechtsextreme Partei eine Regierung bilden. Die Parteien, die sich beide unter anderem über ihre Nähe zum russischen Regime und über Queerfeindlichkeit definieren, verfügen laut dem vorläufigen Endergebnis im Landtag künftig über 44 Sitze  zwei über der absoluten Mehrheit. Die demokratischen Parteien CDU, SPD, Grüne und Linke kommen hingegen nur auf 39 Mandate.



Die grüne Spitzenkandidatin Susan Sziborra-Seidlitz warnte am Wahlabend im MDR-Fernsehen, dass mehrere Gruppen nun besonders zu bangen hätten: "Es sind zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, die in unserem Land leben und arbeiten, die befürchten, rausgeschmissen zu werden, oder dass die Stimmung sich so dreht, dass es ihnen einfach unangenehm wird, hier zu leben. Es sind starke Frauen, die von der AfD mundtot gemacht oder wieder an den Herd geschickt werden sollen. Und es sind Queers in diesem Land, die von der AfD nicht nur in ihren Rechten beschnitten werden, sondern auch lächerlich gemacht werden. All diese Menschen haben Angst", so Sziborra-Seidlitz.

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Trotzig fiel die Reaktion des CSD Halle aus. In einer Instagram-Story erklärten die Organisator*innen: "Wir waren vor der AfD queer und bunt, wir sind es jetzt und wir werden es lange nach der AfD sein." Der CSD Halle findet am Samstag statt.







Auch Ferda Ataman, die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung rief Minderheiten dazu auf, sich nicht einschüchtern zu lassen, auch wenn das Ergebnis ein "Schock" sei: Menschen hätten "Angst  vor allem Menschen mit Behinderungen, Migranten und ihre Nachkommen, queere Menschen sowie jüdische und muslimische Menschen. Sie fürchten, dass sich die Stimmungsmache gegen Minderheiten und Andersdenkende nach der Wahl in Diskriminierungen oder handfester Gewalt entlädt", so Ataman. Ihr Aufruf: "Geben Sie aufeinander acht und holen Sie sich Hilfe bei Antidiskriminierungsstellen, wenn Sie im Job oder bei Alltagsgeschäften benachteiligt werden. Der demokratische Rechtsstaat steht an Ihrer Seite." Ataman bot den örtlichen Antidiskriminierungsstellen Hilfe an, zum Beispiel bei der Beratung Betroffener zu Diskriminierungen im Alltag.



AfD will "Brauchtum" statt Unterstützung für queere Menschen



Die AfD hatte in ihrem "100-Tage-Sofortprogramm" Einschränkungen für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten angekündigt. So solle die Regenbogenfahne als Symbol für "Entwertung der Familie und der traditierten gesellschaftlichen Normalität" an Schulen komplett verboten werden und Geld in "Brauchtum" statt in "Regenbogenideologie" gesteckt werden (queer.de berichtete). Auch im Wahlkampf hatte AfD-Ministerpräsidentenkandidat Ulrich Siegmund zu Queerpolitik gesagt: "Das kann doch nicht normal sein" (queer.de berichtete).



Freudentaumel dagegen bei AfD-Parteichefin Alice Weidel. Die in der Schweiz mit einer Regenbogenfamilie lebende Politikerin sieht einen "ganz klaren Regierungsauftrag" bei ihrer Partei. Sie appellierte an die demokratischen Parteien, die Ausgrenzung der AfD aufzugeben. Gegenüber dem ZDF betonte die Bundestagsabgeordnete: "Unsere Hand ist immer ausgestreckt, um gute Positionen für ein gutes Deutschland und vor allen Dingen hier für ein gutes Sachsen-Anhalt auch mit durchsetzen zu können."

Wagenknecht fordert "Kurswechsel" in Sachsen-Anhalt

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht kündigte auf X an, dass man nun Sachsen-Anhalt mitbestimmen wolle: "Jetzt gibt es hoffentlich Mehrheiten im Magdeburger Landtag für einen Kurswechsel in der Energiepolitik, ein Ende der Russland-Sanktionen, bessere Bildung und eine grundlegende Reform des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks. Diese Mehrheiten will das BSW nutzen, um das Leben der Menschen zu verbessern." Insbesondere die Ablehnung der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung verbindet AfD und BSW  beide Parteien fühlen sich von Journalist*innen immer wieder ungerecht behandelt und wollen den Rundfunk stark verkleinern.



Das Comeback des BSW hat begonnen!



In Zeiten wachsender Kriegsgefahr ist es ein wichtiges Signal, dass die einzige konsequente Friedenspartei in den Landtag von Sachsen-Anhalt einziehen wird. Das ist eine große Ermutigung für unsere Wahlkämpfer in MV und Berlin.



Der Erfolg pic.twitter.com/4fs229F2ai Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) September 7, 2026 / SWagenknecht

Das Ergebnis findet auch international Beachtung: In den USA veröffentlichte US-Präsident Donald Trump in seinem Social-Media-Portal Truth Social etwa ein Schaubild einer Hochrechnung, das ein Wahlergebnis von 44,4 Prozent für die AfD zeigt. Auch der Techunternehmer Elon Musk gratulierte auf seinem Portal X der rechtsextremen Partei: "Gut gemacht!", schrieb der reichste Mann der Welt. Musk, der eigenen Aussagen zufolge wegen seiner transphoben Ansichten in die Politik gegangen war, hatte bereits mehrfach zuvor für die AfD Wahlwerbung gemacht.



US President Donald Trump posted the results of the Sachsen-Anhalt election showing a landslide victory for the far right Alternative for Germany, AfD. Their candidate Ulrich Siegmund told me he wants strong ties with the US and Russia. @CNN @claudiaotto @sebshukla pic.twitter.com/xBVQjKJ4X4 Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) September 6, 2026 / fpleitgenCNN

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Russland: "Deutschland ist erwacht"



Auch in Russland wurde der AfD-Sieg gefeiert: Kirill Dmitrijew, Putins Sonderbeauftragter mit engen Kontakten in die USA, gratulierte der AfD mit offenbar gezielt gewählten Vokabular aus der deutschen Geschichte: "Die Deutschen haben gesprochen und Deutschland ist erwacht", schrieb der Putin-Getreue auf Englisch. Auch der ehemalige ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán feierte den AfD-Sieg als "eine Riesen-Nacht für Deutschland und Europa!". (dk)



AfD's historic win humiliates the arrogance, narrow-mindedness, warmongering, ineptitude and hypocrisy of the discredited German ruling coalition.



Germans have spoken and Germany Awoke. Humiliated Merz just became a Starmer. pic.twitter.com/ck1Y3xYxVL Kirill Dmitriev (@kadmitriev) September 6, 2026 / kadmitriev

Nachträglich ergänzt um Reaktionen von CSD Halle und der Antidiskriminierungsbeauftragten