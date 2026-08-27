Berlin: Trans Person mit Schusswaffe bedroht

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Die Hauptstadtpolizei ermittelt in einem mutmaßlich queer­feindlich motivierten Hass­verbrechen (Bild: René Mentschke / flickr)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist nach Angaben der Berliner Polizei eine heranwachsende Person offenbar wegen ihrer Trans­geschlechtlich­keit am Mehringplatz im Ortsteil Kreuzberg von zwei bislang unbekannten Männern mit einer Schusswaffe bedroht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 18-jährige Person gegen 1:30 Uhr auf einer Bank am Mehringplatz gesessen haben, als zwei Unbekannte an sie herangetreten seien. Die beiden sollen sie unter anderem nach ihrer geschlechtlichen Identität gefragt haben.

Nachdem die befragte Person angegeben habe, trans zu sein, sei sie von einem der Männer mit einer Schusswaffe bedroht worden. Die Person flüchtete daraufhin und alarmierte die Polizei. Die Tatverdächtigen konnten im Bereich des Tatortes nicht mehr angetroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen. Dies ist in Fällen von Verbrechen aus einem mutmaßlich queer­feindlichen Motiv üblich.

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Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (pm/cw)

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